Vakon száguldott a 380 lóerős Mokkával Szalay - Vodafone turbó

A mobilinternet-hálózat gyorsaságát és megbízhatóságát szemlélteti a Vodafone új kisfilmje, amelyben Alexander Froment-Curtil vezérigazgató a Dakar-hős Szalay-Bunkoczi csapat 380 lóerős Opel Mokka versenyautójában ül, a navigátor helyén. Az autó ablakait teljesen lesötétítették, így a száguldó autó csak a tetejére szerelt telefonok kameráival látott. A Vodafone 4G hálózatán sugárzott videók alapján kellett Szalay Balázsnak vezetnie.– Számtalan alkalommal voltam már extrém körülmények, végtelen dűnék között a Szaharában, félelmetes szakadékok mellett Dél-Amerikában, esőben-sárban Oroszországban, akár jégen is Izlandon – de így, teljesen vakon, csak a telefonok képernyőjére hagyatkozva még soha nem vezettem. Nagyon nagy élmény volt és bizonyíték, hogy a mobiltechnológia a legszélsőségesebb körülmények között is megállja a helyét – mondta Szalay Balázs Figyeltek arra, hogy a reklámot ne a városban, hanem a "pusztában" vegyék fel, bizonyítva, hogy ott is erős a hálózat. A Vodafone-vezér még azt is bevallotta, annyira fellelkesítette a forgatás, hogy utána a saját autójában is a piros versenyzői overall-t viselte, és úgy hajtott haza.A budapesti beltéri 3G lefedettség fejlesztése után a Vodafone elindította a fővárosban a 4G+ szolgáltatást az 1800MHz-es LTE frekvenciasáv bekapcsolásával. A kapacitás megduplázása tette lehetővé a vakon száguldást, ez a gyakorlati életre lefordítva a gyors információszerzést, a megbízható mobilinternetezést jelenti. Ezzel a sebességgel egy nagy felbontású (HD) filmet akár néhány perc alatt le lehet tölteni, valamint folyamatosan és jó minőségben lehet élvezni az online streaming szolgáltatásokat.