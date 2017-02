Változhatnak az eredetiségvizsgálat szabályai

A napilap azt írta, a vezess.hu szerint a Miniszterelnökség néhány hét múlva tárgyalja az eredetiségvizsgálat jelenlegi rendszerét megreformáló jogszabálytervezetet, amely a külföldről behozott autóknál is kötelezővé tenné ezt a vizsgálatot még a magyar rendszám felkerülése előtt. Emellett vegyszeresen vizsgálnák az alvázszámot és a másodlagos azonosítónak számító adattáblát.



A tervezet kötelezővé tenné a kilométeróra-állás és az alvázszám lefotózását, valamint képek készítését a járműről.



Erdélyi Péter, az MGE ügyvezető elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta, a szervezet már régóta szorgalmazza, hogy az import gépjárművek esetében is készüljön eredetiségvizsgálat. Közölte azt is, szeretnék elérni, hogy a szervizek is jogosultak és kötelesek legyenek az óraállás rögzítésére, de közúti ellenőrzéseken és a biztosítási eseményekkor is kötelező legyen feljegyezni a kilométeróra állását.