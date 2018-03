Volvo: a legkisebb is számít

Hengerlépcső



A Volvo öthengeres motorjairól volt híres, egy ideje viszont már kizárólag négyhengeres erőforrásokat szereltek a cég autóiba. Ezt a döntést jó néhány márkahű vásárló fogadta akkor fejcsóválva, de azóta volt ideje belenyugodni. A háromhengeres új benzinmotor is bátor lépés – ezzel szerelik a 8,5 millió forintos alapváltozatot.

Március elején Genfben hirdették ki a 2018-as év autóját – nagy fölénnyel nyert az XC40. Azt nem tudni, hogy ebben mekkora szerepe volt a kis motornak, mindenesetre merészet húzott a Volvo. A vadonatúj, 1,5 literes, háromhengeres, 156 lóerős, közvetlen befecskendezésű, saját fejlesztésű benzinmotor a Volvo négyhengeres Drive-E erőforrásaihoz hasonlóan moduláris felépítésű. A háromhengeres hajtáslánchoz hatfokozatú váltó tartozik, de év végétől extra felszerelésként rendelhető lesz egy nyolcfokozatú automatával is.Összhangban a Volvo folyamatos fejlődésével a motor ugyanazokon a gyártósorokon készül majd, mint a vállalat négyhengeres benzines, illetve dízel erőforrásai. – Az új, háromhengeres motorunk izgalmas mind az XC40, mind a márka egésze számára – mondta Alexander Petrofski, a 40-es modellcsaládjáért felelős főigazgató, hozzátéve, a kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy egyre szélesebb motorváltozat lesz elérhető az XC40 vásárlóinak.Az új háromhengeres hajtásláncot szándékosan úgy tervezték, hogy illeszkedjen a Plug-in Hybrid technológiával dolgozó Twin Engine modellekbe. A jövőben természetesen hibrid és tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz az autó.Az XC40-vásárlók több felszereltségi szint közül is választhatnak, a Momentum és R-Design mellett a valódi luxust képviseli az Inscription. Ez utóbbi olyan külső megjelenési megoldásokat kínál, mint a 18", 19" és 20" colos keréktárcsák, egyedi alvázvédő lemezek, króm oldalsó ablakkeretek és hűtőrács, valamint a modellspecifikus színválaszték. Az utastérben az Inscription felszereltségi szinthez tartozik az újonnan tervezett kristály váltókar és a Driftwood dekorbetét – ezek először az XC60 középkategóriás szabadidő-autóban mutatkoztak be.