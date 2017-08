Volvo motorok kerülnek a kínai Geelykbe

A svéd Volvo Cars autógyár motorokat szállít anyavállalatának, a kínai Zhejiang Geely Holding Group autógyártó konszernnek, hogy beépítse saját Geely márkájú modelljeibe - írta a Reuters hírügynökség belső vállalati forrásokra hivatkozva.



Az első Volvo motorral szerelt Geely autót a 2019-es modellév keretében 2018 második felében mutatják majd be.



Az értesülések szerint a Volvo először a kisautók számára kifejlesztett 1,5 literes turbó benzinmotorját, majd a 2,0 literes turbó benzinmotorját adja át a Geelynek, illetve a későbbiekben a Geely átveszi saját márkájához a Volvóval létesített közös vállalata, a Lynk Ú Co. által kifejlesztett személygépkocsi platformot is.



"A Volvo Cars és a Geely Group közös vállalati szerződése értelmében minden meglévő és a jövőben kifejlesztendő technológiát egyaránt használhat a Volvo, a Geely Auto és a Lynk Ú Co." - közölte a Volvo szóvivője.



A Geely Group pénteken bejelentette, hogy a technológiai együttműködés elmélyítése érdekében a Geely és a Volvo közös vállalatot hozott létre GV Automobile Technology Co. néven a fejlesztések és beszerzések összehangolására.

A közös vállalat teszi lehetővé, hogy a Geely, a Volvo és a Lynk Ú Co. formálisan is megoszthassák egymással fejlesztési eredményeiket és összehangolhassák beszerzéseiket.



Autóipari elemzők attól tartanak, hogy a technológiai együttműködés elmélyítése a kínai anyavállalattal "felhígítja" a Volvo márka imázsát. Hakan Samuelsson, a Volvo Cars vezérigazgatója szerint viszont a márkák éles elválasztásának következetes hangsúlyozásával ezt el lehet kerülni még akkor is, ha a technológiákat megosztják egymással.



A Reuters hírügynökségnek egy korábban adott interjúban a vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a Volvo számára a szorosabb együttműködés nagyobb fejlesztési forrásokat és hatékonyabb beszerzési lehetőségeket jelent, illetve lehetővé teszi számára az új technológiai eredmények bevezetésének a felgyorsítását, például az elektromos járművekhez kapcsolódó fejlesztésekét.