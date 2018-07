Hárman meghaltak egy balesetben a 44-esen - fotók

A Honda Kecskemét felé haladt, amikor egy BMW-t akart megelőzni, ekkor ütközött össze frontálisan a szemből érkező Peugeot-val. Az ütközéstől a Honda még a BMW-nek is nekicsapódott, majd az árokba borult. Az elsődleges adatok alapján a Hondában ülő két személy életét vesztette, de amikor a tűzoltók feszítő-vágók segítségével kiemelték őket, egy harmadik személyt is holtan találtak meg. A BMW-t vezető férfi azt mondta, hogy két csattanást hallott. Odaszaladt a Hondához, amiből egy férfi segítségért kiáltott, de őt és a mellette ülő nőt nem tudta kiszabadítani, mert beszorultak az autóba. Pár másodperc múlva a Honda kigyulladt. Az éppen arra járó mentők porral oltóval megpróbálták megfékezni a lángokat, de azt csak a kiérkező tűzoltók tudták eloltani, de addigra már kiégett az autó. Az egységek csak feszítő-vágókkal tudták kiemelni a két holttestet és ekkor találták meg a harmadik embert is, holtan. Információnk szerint a másik két gépkocsiban egy-egy ember sérült meg, őket a mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit szakértők bevonásával még tovább vizsgálják. A helyszínelés és a mentés idejére a főutat több órára teljesen lezárták.A helyszínelés 2 óra 20 perckor befejeződött, ezért megszűnt az útlezárás - írja