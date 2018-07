Rendőrségi kisbusz és kisteherautó ütközött Kiskunhalason - fotók

Mindkét irányban erős forgalomra kell számítani a Csongrád megyei határátkelőkön

Az előző hetekhez hasonlóan, július utolsó hétvégéjén is erős forgalomra kell számítani a Csongrád megyei határátkelőhelyeken. A következő napokban torlódás alakulhat ki Röszkén és Csanádpalotán is, de már nemcsak a kilépő oldalon lehet várakozás, a belépők is egyre többen lesznek.