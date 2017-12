Árokba csúszott egy autó a párás 44-esen, két embert kórházba vittek - fotók

A lecsapódott párától csúszós úton Békéscsaba felé haladt a Renault, amikor egy balra ívelő kanyarban letért az útról, árokba hajtott, ahol felborult. A jármű női vezetőjét és férfi utasát a mentők kórházba szállították. A kunszentmártoni tűzoltók az árokból kihúzták az autót, majd kerekeire állították.Pár napja ugyanitt egy személyautó egy közvilágítási betonoszlopot döntött ki, az oszlop még mindig ugyanott van, akkor nem sérült meg senki. Akkor és most is páralecsapódástól vált az út csúszóssá. A mostani balesetben az autó gumijai is kopottak voltak.