Határozatlan időre bezár a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

Az európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert támogatás révén a múzeum főépületét összekötik a Jankay-Tevan hagyatéknak otthont adó szárnnyal - amelyek a Széchenyi utca 7. és 9. szám alatt működnek - egy csaknem 200 négyzetméteres új létesítménnyel, amely közösségi és új kiállítótérként is funkcionál majd.



Andó György múzeumigazgató az átalakítással kapcsolatban elmondta, jelenleg Békéscsabán nincs galéria kortárs alkotók számára, ez változhat meg az épületek összekötésével, ezen túl számos alkotó időszakos tárlatának adhat otthont az új épületrész.



Az új fogadótér azt is biztosítja, hogy az eddigiekben az udvaron, szabadtérben tartott kisebb zenés rendezvények is zárt térbe kerüljenek. Az új épületrész lapos tetején egy teraszt alakítanak ki, ahol szabadtéri kiállításokat lehet majd rendezni. A múzeum előtti téren pedig parkosítanak - tette hozzá.



A múzeumban a héten elkezdődött a tárlatok ideiglenes lebontása, az intézmény az átalakítás alatt csak néhány rendezvény erejéig lesz látogatható - mondta Andó György.



Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. vezetője elmondta, jelenleg folyamatban van a közbeszerzés, a város közgyűlése októberben dönthet a nyertes ajánlattevőről, ezt követően novemberben átadhatják a kivitelezőnek a munkaterületet.



A beruházás 2018 június végére készülhet el - tette hozzá.