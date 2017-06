Jogosítvány nélkül és részegen vezetett, az árokban kötött ki

Gyulán, a Béke utcában 2017. május 17-én árokba hajtott autójával egy férfi. A Zsák utca felől a Dénesmajori út irányába tartott, amikor lassítás nélkül próbált bevenni egy kanyart, de lesodródott az útról. A rendőri intézkedéskor az alkoholszonda ittasságot jelzett nála és kiderült, hogy csak mezőgazdasági vontatóra, lassú járművekre van vezetői engedélye, személygépkocsira nincs. A Gyulai Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást és büntetőeljárást is indított ellene.

A büntetőeljárás során kirendelt igazságügyi szakértő véleménye szerint a baleset idején a férfi vérében 2, 02 g/l ezrelék volt a véralkohol koncentráció. A rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya a nyomozást 2017. június 2-án lezárta és a férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vádemelést javasolt a Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészségen.A férfi a balesetben nem sérült meg, de a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a szabálytalan közlekedésnek súlyos következménye lehet. Az ittas, vagy bódul állapotban vezetők magukra és közlekedő partnereikre is veszélyt jelentenek. Ha a baleset nem jár személyi sérüléssel, az anyagi kár is nagy terhet jelenthet a járművek tulajdonosainak. Ezért a rendőrség kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az előírásokat! Így tehetnek a legtöbbet a biztonságukért, a balesetek megelőzéséért.