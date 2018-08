Nem kötötte be magát a betegszállítóban, csonttörés lett a vége

Súlyosan megsérült egy idős nő, aki egy betegszállító autóban kiesett a hordszékből. A baleset 2018. május 3-án, 12 óra körül történt Békésen, a gyógyászati központnál. - írjaA betegszállító autóban öt utas volt, mindenkinek be volt kapcsolva a biztonsági öve. A néni hordszékét rögzítették és a betegszállító cég alkalmazottja a biztonsági övét is be akarta kapcsolni, de az idős asszony kérte, hogy ettől tekintsenek el. A nyakában egy olyan készüléket hord, amellyel szükség esetén segítséget tud hívni. Attól tartott, hogy a biztonsági öv megnyomja a riasztó gombját. Így azonban, amikor a betegszálló autó hirtelen lassított, a nő kiesett a székből és nyolc napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A többi utasnak és a betegszállító személyzetének nem esett baja.A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt elrendelt nyomozás vizsgálati szakaszában a Békéscsabai Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az ügyészségnek.