Tanúként hallgatták meg Botka Lászlót Gyulán

A vádirat szerint 2008 és 2012 között háromszáz darab éves parkolóbérletet adott ki a szegedi önkormányzat jogszabályi felhatalmazás nélkül, a kedvezményezettekről vezetői értekezleteken döntöttek. A megvádoltak között van Szeged címzetes főjegyzője, alpolgármestere, kabinetvezetője, valamint a közlekedési cég két korábbi vezetője és a parkolási ágazat igazgatója. Az ügyben már több tárgyalást is tartottak Gyulán, ahol a vádlottak meghallgatása után tegnap tanúkat idézett meg a bíróság.Kedden Botka László polgármestert és a városfejlesztési alpolgármestert, Nagy Sándort hallgatta meg a bíróság. Botka László a bíró kérdéseire válaszolva elmondta, hogy 2002-ben, amikor polgármesterré választották, automatikusan átvették a korábbi városvezetés gyakorlatát, tehát a hivatal munkatársai közül többen a helyi képviselők, díszpolgárok számára ingyenes parkolóbérleteket biztosítottak, de erről a vádban megfogalmazottakkal szemben nem vezetői értekezleteken döntöttek. A polgármester megnevezte azt a két személyt, köztük az egyik vádlottat is, aki a bérleteket intézte, a listát összeállította. Botka arra is kitért, hogy az önkormányzati cégvezetők, így az SZKT igazgatója is 50 millió forintig saját hatáskörében dönthet, de minden döntésüket – az üzleti tervek elkészítése, a közgyűlés előtti beszámolók – a közgyűlés és a felügyelőbizottság ellenőrizheti. Botka hivatkozott arra is, hogy 2012-ben az önkormányzati törvény módosításakor egy sor helyi rendeletet át kellett írni, ekkor lényegében szabályozták a kedvezményes parkolásra jogosultság megállapítását is. Botka szerint amióta a fizetős parkolást bevezették, a parkolás ingyenes biztosítása minden nagyvárosban egységes gyakorlat mentén zajlott.– Ha nincs ingyenes bérlete, akkor vásárolt volna? – többek között ezt is szerette volna tudni az ügyész, aki egyébként hosszasan firtatta a Botka felesége és anyósa nevén lévő autók rendszámára kiállított bérletek használatát is. Bár a listán a polgármester rokonai szerepeltek, Botka azt állította, hogy az autók tulajdonosa felesége és anyósa volt, ám mindkét gépjármű üzemben tartója ő volt.Botka meghallgatásánál szeretett volna jelen lenni az ügyben feljelentést tevő Szabó Bálint is, de a bíró ezt elutasította, mivel Szabót a továbbiakban is beidézhetik még tanúként. A héten még tart tárgyalást az ügyben a Gyulai Járásbíróság.