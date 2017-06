Vizet kért, autóstáskát lopott a trükkös tolvaj

Megloptak egy férfit 2017. május 31-én, Békéscsabán. Egy ismeretlen csengetett be hozzá és vizet kért. A férfi beengedte, adott neki vizet, majd az idegen arra kérte, hogy váltson fel neki egy tízezer forintost. Miután ez megtörtént és az ismeretlen távozott, a férfi észrevette, hogy nincs meg az autóstáskája. Abban tartotta a pénzét, azt vette elő akkor is, amikor felváltotta a tízezrest.



A Békéscsabai Rendőrkapitányság 2017. június 7-én bűnügyi őrizetbe vett egy kunszentmártoni férfit, aki a gyanú szerint a lopást elkövette. A békéscsabai eset után három nappal, 2017. június 3-án Kunszentmártonban is történt egy hasonló lopás. Egy idős nőhöz ment be egy férfi és elvitte a pénztárcáját benne több tízezer forinttal. A gyanú szerint azt a lopást is az 57 éves kunszentmártoni F. Dezső követhette el. A Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja, hogy a férfi gyanúsítható-e további bűncselekmények, trükkös lopások elkövetésével.