48 éves orosházi tanárnő működtette a magyar kamuhír-hálózatot, amelyet törölt a facebook

Káprázatos Club, NŐK Blogja, Magyarok Blogja, Világpolgár, 40 év felettiek közössége, A Tudás Fája - olvastak ezeken az oldalakon híreket? Nos, ezen túl nem fognak, ugyanis a Facebook lekapcsolta a hírhedt magyar kamuhír-hálózatot. A csoport legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, írja az Index, amikor egy neves magyar kutató biológus nevével és képével illusztrálták a kamuhíreiket. A portál úgy tudja, Dr. Horváth József feljelentést is tett: a törlés is összefüggésben lehet azzal, hogy a botrány miatt sokan jelentették a Facebook felé a Káprázatost és társait álhíroldalként.Az egymással együttműködő, egymást körbelinkelő facebookos közösségek mögött hirdetésekkel megpakolt weboldalak álltak, itt jött be a profit a kamuhírekből. Ez eddig annyira nem meglepő, a hálózat módszereivel sok más oldal is él: csakhogy ezeket az oldalakat egy 48 éves orosházi tanárnő működtette, pedig nyelvezetük alapján inkább tanulni kevéssé szerető általános iskolások munkájára gyanakodhatnánk. A fakepalm.hu, hogy ki állt a Káprázatos és társai mögött, meg is szólaltatta a pedagógust. A nő a lebuktatóinak válogatott szidalmazása mellett elismerte, hogy valóban ő futtatta az oldalakat, azóta törölte privát profilját a facebookról.(leadképünk illusztráció, forrás: maszol.ro - a szerk.)