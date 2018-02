Oszlopnak lökte teherautóval a személyautót az ittas sofőr, majd kérte, ne hívjanak rendőrt

Fotó: police.hu

Ittasan vezetett és közlekedési balesetet okozott egy férfi 2017. december 29-én, Nagyszénáson. A 24 éves békéscsabai F. György a Bartók Béla utcában tehergépkocsival nekiütközött egy személyautónak, nekilökte azt egy villanyoszlopnak. Személyi sérülés nem történt, a tehergépkocsi vezetője felajánlotta az autósnak, hogy kifizeti a kárát, csak ne hívjon rendőrt. A férfi ezt nem fogadta el, értesítette a rendőrséget.

Az intézkedéskor F. Györgynél ittasságot jelzett az alkoholszonda. Ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a Békéscsabai Rendőrkapitányságon, szintén ittas járművezetés gyanúja miatt, már folyamatban volt ellene egy büntetőeljárás, amely azután indult, hogy 2017. november 26-án, Békéscsabán autójával kerítésnek ütközött. Abban az eljárásban a rendőrség kezdeményezte a Békéscsabai Járási Hivatalnál a férfi vezetési jogosultságának szüneteltetését. Miután az igazságügyi szakértő megállapította, hogy ittasan vezetett, a Békéscsabai Rendőrkapitányság vádemelést javasolt F. György ellen.



A nagyszénási baleset után az Orosházi Rendőrkapitányság is szakértőt rendelt ki, a vizsgálat eredménye ezúttal is igazolta az ittasság gyanúját. A 2018. február 9-én lezárt nyomozás iratait a rendőrség a korábbi eljáráshoz hasonlóan vádemelési javaslattal továbbította az Orosházi Járási Ügyészségre - írta a police.hu.