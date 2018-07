100 milliárdba kerül a honvédségi helikopterbeszerzés

Lépcsőzetes kifizetéssel, összesen mintegy 100 milliárd forintot fordítanak az új honvédségi helikopterek beszerzésére - mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatornán hétfő este. Benkő Tibor kifejtette: az Airbusszal kötött szerződést széles piackutatás előzte meg. Nemcsak a gépek típusa, hanem logisztikájuk, kiszolgálásuk biztosítása is fontos szempont volt. Mindezek alapján döntöttek végül az Aibusnál, az aláírt szerződés a húsz helikopter megvásárlásán túl ötven pilóta kiképzését, a pótalkatrészeket, valamint a technikai, műszaki személyzet felkészítését is tartalmazza.A 20 új könnyű, többcélú H145M típusú helikopter a pilótán kívül kilenc ember szállítására alkalmas. Alkalmazhatók kiképzésre, felderítésre, kutatásra, mentésre, harcászati feladatokra, tűztámogatásra is - közölte a miniszter.Benkő Tibor azt is elmondta, hogy a meglévő Mi-8-as, Mi-17-es helikoptereket sem hagyják "veszni". Amíg rendszerben tarthatók - nagyjából 2022-2024-ig -, használni fogják őket. Nemsokára a Mi-24-es harci helikopterek is visszaérkeznek a javításból, így teljes lesz a flotta - tette hozzá.