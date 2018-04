11 éves cukorbeteg fia halálát okozta - felfüggesztett börtönt kapott a fehérvári anya

Csendrendelettől hangos a város - lázadnak és petíciót írnak a szegedi vendéglátósok

Megoldást nem hoz, ellenben a magánszemélyek érdekeit is sérti az a zajrendelet-tervezet a Jobbik szerint, amit pénteken fogadhat el a közgyűlés. A KDNP-frakció módosító indítványt is benyújtott, szerintük jogellenes az előterjesztés, és akár a politikai nyomásgyakorlás eszközéül is szolgálhat.