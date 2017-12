11 éves kislánnyal fajtalankodó férfi ellen emeltek vádat

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak miatt emelt vádat az ügyészség egy budapesti férfival szemben - közölte a fővárosi főügyész kedden az MTI-vel.



Ibolya Tibor közleményében azt írta, a vádirat szerint a vádlott - mindenki számára egyértelműen felismerhetően 18 év alatti gyermekekről - több mint 83 ezer pornográf fényképet és videofelvételt szerzett meg egy többszintű titkosítást biztosító hálózaton keresztül, a felvételeket adathordozókon tartotta budapesti lakásán. A felvételeken a kiskorúak - ezen belül is jellemzően kisgyermekek - súlyosan szeméremsértően, "célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon" voltak láthatók - tette hozzá.



A vádlottat április 9-én fogták el, a házkutatás során a gyermekpornográf felvételeket tartalmazó adathordozókat a nyomozók lefoglalták.



A vád szerint a férfi 2014 nyarán egy 11 éves kislánnyal - fizikai erőszak alkalmazása nélkül - fajtalankodott, a kiskorú életkorára tekintettel a cselekmény szexuális erőszaknak minősül.



A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség a férfival szemben szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia miatt nyújtott be vádiratot. A vád tárgyává tett bűncselekmények büntetési tételének felső határa - a bűnhalmazat miatt - 15 évig terjedő szabadságvesztés - írta a főügyész. A kerületi ügyészség a jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.



Ibolya Tibor kimelte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda magas színvonalú munkáját, és az ügyészséggel való folyamatos és példaértékű együttműködését, amelynek eredményeként a kiemelkedően súlyos bűncselekmény felderítése és az elkövető elfogása megvalósulhatott.