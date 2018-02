11 ezer 100 férőhelyen várják a hajléktalanokat

A hajléktalanellátó rendszer felkészült lesz a segítségnyújtásra a február utolsó napjaira várható hideg időben is, a téli időszakban országszerte összesen 11 100 férőhelyen várják a hajléktalanokat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztérium (Emmi) kedden az MTI-vel.



A hajléktalan emberek számára fenntartott éjjeli menedékhelyek kihasználtsága 2018-ban országosan 84, a fővárosban pedig 83 százalékos volt - írták.



A közleményben kiemelték, a kormány bővítette a kapacitásokat, országosan a hajléktalan emberek számára 9600 férőhely áll rendelkezésre, és a krízisidőszakban a férőhelyek számát további 1500-zal növelték.



A krízisidőszak többletköltségeire 360 millió forintot biztosít a kormány, ezen felül az extrém hideg miatt az esetleg megnövekedő költségek esetére 50 millió forintot különítettek el, valamint 62 millió forintot biztosítanak a téli időszakban a megnövekedett terhelés mellett dolgozó diszpécserközpontok támogatására is - írták.



Jelezték, ha extrém hideg esetén az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kiadja a "vörös kódot", akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk néhány éjszakára azoknak a hajléktalan embereknek, akik nem tudnak más módon segítséget kapni.



Továbbá a kormány a szociális tüzelőanyag-program keretét 3 milliárd forintról 4 milliárdra növelte. Ebből a mostani télen 2255 kistelepülésen biztosítanak ingyenes tüzelőanyagot.



A közlemény szerint már ezer faluban működik falugondnoki és ötszáz tanyasi területen tanyagondnoki szolgálat, amelyeknek a téli időszakban szintén nagy szerepe van főleg az egyedül élő idősek gondozásában, a kihűlések megelőzésében. A falugondnoki szolgálat több mint félmillió embert segít.



