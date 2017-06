1206 rendőr tiszthelyettes tett ünnepélyes esküt szombaton - Fotók

Magyarország elsőként bizonyította be, hogy a megállíthatatlannak nevezett népvándorlás megfékezhető, megállítható és visszafordítható - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Hősök terén, ahol 1206 rendőr tiszthelyettes tett ünnepélyes esküt szombaton."Elsőként mutattuk meg azt is: nem fogjuk hagyni, hogy tömegével ültessenek a nyakunkra olyan embereket, akikről nem tudjuk, kicsodák, és milyen szándékkal érkeznek" - fogalmazott a kormányfő a határvadászok előtt.Orbán Viktor azt is mondta: ragaszkodni kell ahhoz, hogy Magyarország sorsáról csak és kizárólag a magyarok dönthessenek. Ha ugyanis hagyták volna az ellenkezőjét, akkor Európába még mindig százezerszám özönlenének ismeretlen bevándorlók Magyarországon keresztül - tette hozzá.