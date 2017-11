13 évet kapott a férfi, aki 13 éves kislányával erőszakoskodott

A táblabíróság az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: a vádlottat márciusban a Zalaegerszegi Törvényszék mondta ki bűnösnek szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, amiért 13 év fegyházra ítélték.



Az ismertetés szerint a büntetetlen előéletű vádlott volt élettársi kapcsolatából született gyermekével 2015. nyarától úgy találkozott, hogy havonta egy hétvégét panzióban töltött vele. A 12. életévét még be nem töltött serdülő lányához a vádlott szexuálisan vonzódott. Fenyegetéssel és esetenként erőszakkal "súlyosan szeméremsértő" cselekményeket is elkövetett a vele szemben. A vádlott saját magáról készült pornográf fényképet küldött telefonon a kislánynak és arra is rávette, hogy ő is küldjön neki hasonló felvételt.



A védelmi fellebbezések miatt másodfokon eljáró ítélőtábla a vádlott által elkövetett cselekményt szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntettének, valamint zaklatás vétségének minősítette, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta - áll a tájékoztatásban.