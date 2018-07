13 féle fagyasztott zöldséget vont ki üzleteiből az Aldi

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. azonnal eltávolította áruházai polcairól azt a 13 féle Gartengold márkájú fagyasztott zöldségterméket, amelyet a gyártó Greenyard Kft. visszahívott - közölte az élelmiszerlánc pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a vásárlók a termékeket lejárati időtől függetlenül bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik, az áruház a vásárlást igazoló blokk nélkül is visszatéríti az árát.



A visszahívott termékeket a Greenyard Hungary Kft. a bajai üzemében gyártotta, a termékek csomagolásán a forgalmazó, a Hungarofreeze Kft. szerepel.



A visszahívásról az áruház üzleteiben is tájékoztatják a vásárlókat - áll az Aldi közleményében.



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön közölte, hogy fagyasztott zöldségek és zöldségkeverékek visszahívását rendelte el a Listeria monocytogenes baktérium egy erőteljes változatának lehetséges jelenléte miatt.



A hatóság tájékoztatása szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július 3-án tette közzé közös jelentését arról, hogy valószínűleg gyorsfagyasztott csemegekukorica és esetleg egyéb fagyasztott zöldség okoz járványt több európai uniós országban 2015 óta. A megbetegedéseket öt uniós tagállamban - Ausztriában, Dániában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban - rögzítették.



A Nébih tájékoztatásához csatolt angol nyelvű jelentés szerint június 8-ig 47 megbetegedés, köztük kilenc haláleset történt a fertőzésnek tulajdoníthatóan.



Magyarországon ilyen esetekről nincs információ.



A rendelkezésre álló adatok alátámasztják, hogy a szennyeződés a Greenyard vállalat magyarországi üzemében történt - közölte a Nébih.



Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal azonnali hatállyal megtiltotta az érintett üzemben 2016 augusztusa és 2018 júniusa között legyártott valamennyi fagyasztott zöldség és zöldségkeverék forgalomba hozatalát, valamint elrendelte ezek kivonását és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívását.



A cég a termékvisszahívást, partnerei értesítését haladéktalanul megkezdte, a több különböző márkát is érintő kivonást Európa-szerte elindították.



A Penny Market csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Greenyard Kft. által előállított Jégkert/Felco márkájú fagyasztott zöldségeket visszahívja üzleteiből, a vásárlóknak pedig a teljes vételárat visszatéríti.



