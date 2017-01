14 év után fogták el a Tompa Eszter meggyilkolásával gyanúsított férfit

Szerda hajnalban elfogták a gyilkosság gyanúsítottját

A 2003-ban megjelent Kisalföld-cikk. Kép forrása: kisalfold.hu

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 2017. január 11-én a hajnali órákban elfogta S. A. 36 éves gönyűi lakost, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 14 évvel ezelőtt Győrben,A nyomozók a férfit a megyei rendőr-főkapitányságra előállították, gyanúsított kihallgatása jelenleg folyamatban van - tájékoztatott szűkszavúan a rendőrség. Az ügyben holnap tartanak sajtótájékoztatót - írta a kisalfold.hu

A helyszínen: A rendőrség még keresi a gyilkost, aki a Mosoni-Duna elhagyott töltésére bízta a lányt és a gyilkosság hátterében álló titkot. Fotó: Bertleff András/Kisalföld-archív

A 2003. szeptember 24-én megjelent cikk folytatása:A 22 éves T. Eszter szülei ugyanis hétfő délután tettek bejelentést a rendőrségen lányuk eltűnéséről. A hozzátartozók annyit tudtak, Eszter Győrben élő nagymamájától tartott szüleihez. A 81-es főúton kerékpárral hajtott Sashegypusztára, amikor nem sokkal egy óra után egy bordós-barnás, kocka alakú, csapott hátuljú, régi típusú személygépkocsi elé vágott. A járműből egy 35 év körüli, fehér bőrű férfi ugrott ki, aki berángatta az autóba a lányt. Arról, hogy Eszter nem önszántából szállt be a gépkocsiba, tanúskodik az is, hogy kerékpárja, illetve bevásárló- és övtáskája (minden iratával) a helyszínen maradt. A szülők erről értesülve keresték meg a rendőrséget.A nyomozók másnap reggel találták meg a lányt Győrben, a Mosoni-Duna töltésén. Testén számos zúzódásnyom látszott, ebből arra lehet következtetni, hogy gyilkosa brutális kegyetlenséggel bánt vele, mielőtt megölte. A halál pontos oka a boncolás után derül ki, s azután is nyomoz a rendőrség, hogy a férfi ismerhette-e korábbról a lányt. Kérdés az is, hogy aki a töltésre vitte az akkor már valószínűleg halott nőt, el akarta-e rejteni a holttestet. Mert bár igaz, hogy ezen a szakaszon idén először nyírt füvet a Komszol, de a környéken egyértelműen látszott, most végzik el ezt a munkát. Az is lehet persze, hogy késő este ez kevésbé volt látható.Esztert kollégái (az egyik győri étteremben dolgozott) és barátai hétköznapi életet élő fiatalként festették le, szép volt, de ezzel nem kérkedett. Barátjával szilveszter óta élt boldog kapcsolatban. Aznap, amikor a főúton az ismeretlen férfi eléje vágott, épp szabadságon volt, s mint ilyenkor általában, most is édesanyjához és nevelőapjához tartott. Mindig mindenhová kerékpárral járt, így semmi meglepő nem volt abban, hogy Sashegypusztára is azzal indult el. Az első hírek szerint – hiszen a hozzátartozók az étteremben is keresték – még úgy tudták, Esztert baleset érte a Székesfehérvárra vezető úton. Hamar kiderült azonban, ennél is szörnyűbb dolog történt. Semmilyen harmincöt év körüli férfira nem emlékeznek a barátok, és biztosak abban is, hogy bordó színű autót nem láttak az étterem előtt. „Nincs magyarázat, és indítékot sem tudunk kitalálni. Eszter vidám, szép lány volt, akinek biztosan nem voltak ellenségei" – állítják a kollégák.A rendőrség nagy erőkkel keresi a gyilkos, aki a Mosoni-Duna elhagyott töltésére bízta a lányt és a brutális gyilkosság hátterében álló titkot.

Névtelen bejelentés a rendőrségen 2016 októberében

Honnan van meg a gyilkos DNS-mintája?

A nyomozók megállapították: az elkövető vélhetően az áldozat védekezése miatt ölte meg Esztert. A gyilkos a támadáskor feltehetően a felsőtestén megsérült, miközben az áldozat az életéért küzdött. A nyomszakértők így biológiai nyomot, DNS-mintát tudtak rögzíteni. Az a mai napig megvan.

Eszter barátja is nyilatkozott a Kisalföldnek anno

Tompa Eszter édesanyja nem élte meg, hogy elfogják lánya gyilkosát







Tompa Eszter édesanyja 2006-ban halt meg . Hiába küzdött súlyos betegségével, hogy megérje: a rendőrség elfogja lánya gyilkosát. 2004-ben így nyilatkozott a Kisalföldnek : "– Azt mondták, én leszek az első, akit értesítenek arról, ha megvan, ki tette ezt a szörnyűséget – állítja Körmendiné, Eszter édesanyja, aki összeroppant az őt ért gyász és betegsége miatt. – Egyelőre semmi hír, csak a bánatom, meg néhány rendes szomszéd maradt."

A rendőrség korábbi közleményei szerint a gyilkosság elkövetője ezt VW Passatot használta Tompa Eszter elrablásakor.

, hogy az egyetlen felderítetlen gyilkosság a megyében Tompa Eszteré. Névtelen bejelentés érkezett azonban a rendőrségre, az aktát előveszik.Valaki a számok mögé burkolózva („123456789" volt az aláírása) levelet írt. Egy személyt említ, akinek állítólag ugyanolyan autója volt, mint amilyet kerestek; a bűncselekmény után néhány nappal pedig vörös szemmel jelent meg a munkahelyén. A levél minden részletét nyomozati érdekből nem közöljük, de ellenőrizhető kijelentések szerepelnek benne.Az első pillanattól, hogy értesültek Eszter eltűnéséről, B. Mihály, a lány kedvese, a család és a barátok keresték a győri fiatalt.„Most hogy végre megtaláltuk a boldogságot, miért kellett ennek megtörténnie? Mit mondhatnék Eszterről: jó lány volt, kedves és szép. Nem volt semmilyen káros szenvedélye. Minden nap találkoztunk, hétfőn azonban csak telefonon tudtunk beszélni. Semmi sem utalt arra, hogy veszélyben van" – mondta Mihály, hozzátéve azt is: korábban sem beszélt arról a kedvese, hogy valaki zaklatná vagy fenyegetné. A lány felszolgálóként dolgozott az egyik győri étteremben, ilyen helyen persze, hogy élcelődnek a csinos lányokkal, de ez Eszter esetében is kedveskedés volt csupán, nem volt fenyegető egyetlen megjegyzés mögött sem.„Nem tudok épkézláb magyarázatot adni a történtekre, csak azt: nagyon szerettük egymást és boldogok voltunk. Miért tették ezt vele?"A 22 éves, a Mosoni-Duna töltésénél. Gyilkosa brutálisan végzett vele : összeverte, a földön húzta, fojtogatta, majd egy bálazsinórral megfojtotta. Előző nap délután két kislány, aki ismerte a későbbi áldozatot, összefutott vele a város másik felén, Sashegypusztán, ahol a fiatal nő biciklivel haladt el mellettük. Még köszöntek is egymásnak. Tompa Eszter már távolabb járt, amikor egy bordó színű autó is elhaladt a kislányok mellett.

A megyei rendőrfőkapitány 2003 októberében 2 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki az ismeretlen elkövető kilétére, a bűncselekmény eredményes felderítésére vonatkozó érdemleges információt szolgáltat a nyomozó hatóságnak.

A kocsiban egy férfi ült, a lányok utólagos elmondása szerint egyedül. Néhány pillanattal később azt látták, hogy ugyanez az autó megáll a nő mellett, a férfi kiszállt az autóból, megkerülte azt, majd visszaült és elhajtott. Amikor a kislányok odaértek, csak az áldozat eldőlt biciklijét, övtáskáját, mobilját találták a földön. Közben megérkezett egy idősebb férfi is, aki szintén segíteni akart, bement az út mellett lévő bozótosba és a nő nevét kiabálta. Ez idő alatt visszajött a bordó autó, a benne egyedül ülő férfi a kislányokra mosolygott, hátrafelé intett, majd eltűnt.A gyilkosság után a tanú azt mondta, néhány órával Tompa Eszter elrablása előtt egy közeli kavicsbányánál látott egy férfit nézelődni a környéken. A férfi mellett egy bordó színű Volkswagen Passat volt, amelynek a rendszáma B betűvel kezdődött. A rendőrség korábbi nyilatkozatai szerint feltehetőleg ebbe az autóba tuszkolták bele a nőt.