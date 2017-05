15 ezernél is több érdeklődőt várnak a Savaria Sörfesztiválra

Több mint 15 ezer érdeklődőt várnak a szervezők június 15-18. között Szombathelyre, a II. Savaria Sörfesztiválra, amelynek idén Írország lesz a kiemelt vendége - közölte az MTI-vel Gál Sándor, az eseményt rendező ŐrvidékHáz igazgatóhelyettese.



Tájékoztatása szerint három hatalmas sátrat húznak fel a Ferences-kert udvarán, az egyik kifejezett bulisátor, a másik ír sátor, a harmadik pedig DJ sátor lesz.



Hozzátette: június 16-án, pénteken kapcsolódnak a városban ezen a napon hagyományosan zajló Bloomsday programjához és a helyszínre várják az ír nagykövetet is.



Június 17-én szombaton 17 fúvószenekar részvételével fúvószenekari találkozót is rendeznek, de a négy nap alatt számos helyi és országos hírű előadó fellép a fesztiválon, köztük a Meggie's Crew, Holdosi Attila és barátai, Charlie, az Albatros, a Smoking Frog, az Art Fusion, a Mokka Tribute, a Clap4What, valamint kétszer is élő koncertet ad a Greenfields együttes - sorolta.



Hozzáfűzte: akik másfajta stílust kedvelnek, azoknak kellemes percekkel szolgálhat például június 17-én, szombaton a Takser Spatzen sramlizenekar.



Gál Sándor kitért arra: a II. Savaria Sörfesztiválon több hazai sörgyártó és forgalmazó 25 féle sörét kóstolhatják az érdeklődők, akiket természetesen más gasztronómiai élményekkel is várnak.