16 virágiskocsi, több ezer táncos és zenész - elindult a Debreceni Virágkarnevál felvonulása - galéria

Amikor a Szent Koronát ábrázoló első kocsi a Református Nagytemplom elé ért, a református-, a római katolikus és a görögkatolikus egyház püspökei megáldották az új kenyeret. A 16 virágkocsi között 30 hazai, illetve külföldi művészeti csoport táncolja-zenéli végig a karneváli menetet. A felvonulást követően a virágkocsik és az oldtimerek kora délutántól testközelből is megtekinthetőek lesznek a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, miközben a hazai és a külföldi zenészek és táncosok gondoskodnak majd a jó hangulatról.Este Karneváléj elnevezéssel a Nagyerdei Stadionban kétezer fellépővel, köztük a Dal sztárjaival rendezik meg az ország legnagyobb "aréna show-ját", majd tűzijátékkal és Kökény Attila-koncerttel ér véget az augusztus 20-ai programsorozat Debrecenben.A Családok évének virágkocsija azt üzeni, hogy a kormány számára a családok vannak az első helyen, a magyar jövő a magyar gyermekekben és a felelős gyermekvállalásban van - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára hétfőn Debrecenben, amikor bemutatta a kompozíciót, mielőtt elindult a karneváli felvonulás. Novák Katalin kiemelte: a magyar kormányzat első alkalommal képviselteti magát önálló virágkocsival a debreceni virágkarneválon, a Családok évében. A virágkocsin látható építőkockák egyrészt ismerősek a gyermekeknek, de ezen túlmutató üzenetük is van: az építőkockák olyan elemek, amiből valami készül, a magyar családok pedig olyan alapvető építőkövei a magyar közösségnek, a magyar nemzetnek, amelyek nélkül nem tudnánk sikeresek lenni - mutatta be kompozíciót Novák Katalin.Az államtitkár, miután utalt a Családok évében bevezetett támogatásokra, a családpolitika lényegének nevezte, hogy legyen jó Magyarországon élni, tanulni, dolgozni, gyereket nevelni. "Így van ez Debrecenben is" - tette hozzá kiemelve, hogy Debrecen családbarát város, és a fiatalok városa. Novák Katalin szerint Debrecen méltán lehet büszke arra, hogy a BMW autógyár munkahelyeket teremt a városban, tisztes megélhetést biztosítva majd az ott dolgozóknak. Legalább ennyire fontos azonban, hogy "Debrecenben minden a fiatalokról szól (...), s amikor él, együtt ünnepel a város, azt az életérzést adja át, amiről a szociálpolitika is szól: együtt lenni jó, közösségben lenni érték" - mondta Novák Katalin. Papp László (Fidesz-KDNP) a Családok éve virágkocsi mellett rögtönzött sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy az egészen kicsi, 4-5 éves gyerekektől a felnőttekig sok ezren hónapokig készültek a karneválra.