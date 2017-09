2019-ig száz új, hazai fejlesztésű buszt vásárol a magyar honvédség

Simicskó István a HM Currus Zrt. és az Ikarus Járműtechnikai Kft. kooperációjában készült Currus-Aries-Volvo Euro VI-os motorral szerelt autóbusz prototípusának bemutató rendezvényén hangsúlyozta, hogy a hadsereg hatékony feladatellátásában segítenek majd az új járművek. Megjegyezte, hogy ezzel elindult az "elmúlt 25-26 év legkiterjedtebb haderő fejlesztési programja", a Zrínyi-program, amelynek több más eleme is lesz a közeljövőben.



A miniszter ismertette, 134 autóbusza van a honvédségnek, átlagosan 250-300 ezer kilométeres futásteljesítménnyel, az átlagéletkor pedig 25 év. Az elöregedett buszok helyett újakra van szükség, hogy például a határvédelem vagy a balkáni missziók során a személyszállítás megoldható legyen - tette hozzá.



Simicskó István elmondta, a Currus, az Ikarus és a Volvo együttműködésében évente 40 buszt gyártanak le, és remélte, hogy e hadiipari fejlesztés a magyar gazdaságra jótékony hatással lesz.



Vargha Tamás honvédelmi államtitkár arról beszélt egyebek mellett, hogy sok-sok év után Székesfehérváron az Ikarus-gyár csarnokaiba "élet költözött" és gyártás folyik. Úgy vélte, az "utolsó utáni pillanatban" megmentették azt a tudást és gyártási kultúrát, amely jelen volt a városban egykoron.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester régi álom megvalósulásának nevezte a fehérvári buszgyártás újraindulását, amellyel a világban is ismert brand újjáéledt. A város régi nagy gyártóvállalatai közül a Köfém és a Videoton "él és virul", a harmadik nagy, az Ikarus pedig új lehetőséget kapott - vélekedett. Remélte, hogy a jövőben újra Székesfehérváron gyártott Ikarus-buszokat használnak a város közösségi közlekedésében.



Széles Gábor, az Ikarus elnöke kiemelte, hogy részben saját stratégiával, részben állami hadiipari megrendelésekkel az Ikarus növekedési pályára állhat. Mint elmondta, 1,5-2 milliárd forintos technikai beruházást hajtottak végre, így a korábbi 1,5-2 helyett ma már csak átlagban 0,2 emberi munkaerő kapcsolódik egy-egy busz gyártásához.



Hangsúlyozta, azt tervezik, hogy a gyártást évente 3000 buszra emelik, ez legalább 600 embernek teremthet munkahelyet Székesfehérváron.



Az új, multifunkciós autóbuszról elmondta: nemcsak hagyományos csapatszállításra alkalmas, hanem - a vezérkar kérésére - 4 órán belül átállítható kórházi üzemmódra. Ilyenkor az ülések kiszerelésével 15 hordágy fér el a járműben.



A harmadik üzemmód a rabszállítás, amellyel a Belügyminisztérium igényeit tudják kielégíteni a jövőben.



Széles Gábor reményét fejezte ki, hogy a Currus-Aries ezzel a képességgel a NATO-piacokon is versenyképes jármű lehet.