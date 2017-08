21 milliárdot fordíthatnak a budapesti kórházak orvosi eszközök beszerzésére

Emellett készülnek azok az önkormányzati testületi előterjesztések is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelentősebb bontásokkal, építkezésekkel járó kórházi átalakítások megfeleljenek a helyi szintű jogi szabályozásoknak - értesült a Magyar Idők a szerdai számában Cserháti Pétertől, a régió kórházi fejlesztését célzó Egészséges Budapest program (EBP) miniszteri biztosától.



Két tucat kórház számára szerez be még az év végéig orvosi gépeket és műszereket, valamint informatikai eszközöket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház).

Az egyenként 192 millió és 3,7 milliárd forint közötti forrásból többek között 2 új MR-t, 5 CT-t, egy sugárkezeléshez szükséges lineáris gyorsítót és négy nagy érfestő készüléket vásárolnak központi közbeszerzéssel a fővárosi és Pest megyei kórházaknak. Az EBP keretében biztosított kormányzati pénzből emellett számos korszerű endoszkóppal, mikroszkóppal, műtéti eszközzel, valamint több száz modern betegággyal is gyarapodnak az érintett intézmények. A tervek szerint az új gépeket év végéig üzembe is helyezik.



Cserháti Péter jelezte: közben már javában zajlanak azoknak az épületfelújítási munkáknak az előkészületei, amelyekre mintegy 11 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre a kormány döntése alapján. A pénzből energetikai beruházások - nyílászárócsere, szigetelés, fűtés-korszerűsítés - valósul meg 8 közép-magyarországi kórházban. Az előterjesztések már kora ősszel bekerülhetnek az érintett önkormányzatok közgyűlései elé.



A Magyar Idők arról is ír, hogy villamoskapcsolat épülhet ki a tervezett dél-budai egészségügyi központhoz. A XI. kerületi önkormányzat ugyanis azzal a megjegyzéssel adta át térítésmentesen a Dobogó városrészben lévő ingatlanait, hogy az ott megvalósuló szuperkórházhoz korszerű, nagy kapacitású kötött pályás elérhetőséget biztosítanak. A városrészhez a Kelenföldi pályaudvar-Etele tér villamos-végállomások - 19, 49, és a közeljövőben az 1-es -, valamint a 41-es járat kamaraerdei vonala van közel, leginkább ez utóbbi meghosszabbítása képzelhető el.