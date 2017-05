24 év után ítélhetnek el egy kettős gyilkost

A tettest tizenkilenc év bujkálás után kapták el és tavaly mondták ki a nem jogerős ítéletet: életfogytig tartó fegyházbüntetést nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés miatt - írja a 24.hu A törvényszék tavaly szeptemberben úgy döntött, a libanoni férfi legkorábban 23 év elteltével bocsátható szabadlábra, ezzel együtt kiutasították Magyarországról. Az ítélet hallatán a vádlott olyan dühös lett, hogy hozzávágta a cipőjét a bírónőhöz.A vádirat szerint a támadó mindössze 22 éves volt, amikor elkövette a gyilkosságot 1996 áprilisában. Két hónappal korábban, februárban érkezett hazánkba és nem volt se lakása, se munkája, se pénz. Ki is utasították rövid időn belül, mert a turisták számára biztosított hat nap elteltével nem hagyta el az országot és nem volt tartózkodási helye. Ezután költözött az áldozatokhoz, a IV. kerületi családi házi pincéjében lakott egy társával, aki végül feladta magát a rendőrségen és befogadóállomásra került. A fiú azonban maradt. Az egyezség úgy szólt, hogy kap szállást, ellátást és némi pénzt, cserébe dolgozik a családfő V. kerületi üzletében. Ám egy héttel később a férfi elküldte.A külföldi fiatal továbbra is Nyugat-Európába akart menni, de ehhez pénzre volt szüksége, ezért úgy döntött, hogy a neki korábban szállást adó családtól – akár erőszak árán is – pénzt szerez. Április 15-én a késő esti órákban érkezett meg a házukhoz, befeszítette az egyik ablakot és bemászott a pincébe, ahol felkapott egy kést és egy nyújtófát, majd elindult felfelé, a ház lakrészébe. Az asszony és a kisebbik, mindössze hétéves kisfiú a nappaliban volt ekkor, a másik gyermek pedig az emeleten aludt. Az apa nem volt otthon, késő estig dolgozott.A nappaliban a vádlott rátámadt az asszonyra, a nyújtófával bántalmazta, majd a földre került sértettet 5 alkalommal az arcán és nyakán megszúrta. Ezután a kisfiút is bántalmazta, majd őt 9 alkalommal a nyakán megszúrta. Ezt követően az asszony ujjáról lehúzott 4 aranygyűrűt, le vette az arany karkötőjét, és a nappaliban talált értékes női karórát is elvette, majd távozott a helyszínről. A sértettek a bántalmazást követően, az átlagost lényegesen meghaladó szenvedések közepette, perceken belül életüket vesztették.A gyilkos fiatal másnap eladta a zsákmányát és a kapott pénzből elhagyta az országot.A hazai hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, végül 2014 októberében fogták el a svájci rendőrök, és 2015 februárban kiadták őt Magyarországnak.A 24.hu korábban részletekről is beszámolt: Eszerint a munkából hazaérkező szír üzletember nem tudott bejutni a házba, végül nagyobbik lánya nyitott neki ajtót. A férfi bement, és az egyik szobában megtalálta szerettei holttestét. Tizenkét éves gyermeke elmondta neki, az emeleten volt, amikor megjelent a gyilkos. Azt hitte, apja ért haza, ám gyorsan kiderült, hogy támadó jár a házban. A gyerek mindent hallott, ami odalent történt, így elbújt az emeleten.A tettes egyébként egy 2011-es áruházi lopáson „csúszott el" , a helyi hatóságok az eset után ugyanis ujjlenyomatot vettek tőle, illetve nyilvántartásba vették. A magyar rendőrök 2014. februárjában jöttek rá, hogy bár a név más, ő az, akit a brutális bűncselekmény kapcsán keresnek. Bár a férfi addigra ismét elhagyta Libabont, újabb, módosított körözést adtak ki ellene.