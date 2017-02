266 151 aláírást gyűjtött a Momentum - Mehet a népszavazás

A Momentumnak jól sikerült a gyűjtést: 266 151 aláírást adott le hivatalosan.Ezt a Momentum elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a leadáskor. A most leadott aláírások között biztosan akad érvénytelen, az eddig népszavazási aláírásgyűjtések tapasztalatai alapján az aláírások negyede-ötöde ilyen-olyan okok miatt érvénytelen szokott lenni - írja az Index A momentumosok ennyi aláírást gyűjtöttek, alig fértek el a csomagtartóban az ívek.A népszavazás elrendeléséhez 138 526 + 1 érvényes aláírás kell. Így korábban úgy számoltunk, hogy ha 172-184 ezernél több aláírást nyújt be a Momentum, az szinte biztosan a népszavazás kiharcolását jelenti. 266 ezer aláírásnál pedig szinte biztosan kijelenthető, hogy a népszavazást ki kell írni.