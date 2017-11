2 238 925 - eddig ennyien vettek részt a nemzeti konzultációban

Eddig több mint 2,2 millióan küldték vissza a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



A pontos szám 2 238 925, ebből postán 2 072 981 érkezett, interneten pedig 165 944-en töltötték ki – tájékoztatott.



A kormányzati kommunikációs államtitkár értékelése szerint a magyarok kiemelten fontos témának tekintik a "Soros-tervvel" kapcsolatos nemzeti konzultációt, azt, hogy Magyarország határozottan fellépjen a "Soros-tervvel" szemben.



Jelezte, péntekig még mindenki véleményt mondhat.



Tuzson Bence azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy a baloldalról folyamatosan támadják a nemzeti konzultációt.



Az egyik, Soros György által finanszírozott szervezet például perben támadta meg a konzultációt, az LMP lejárató kampányt indított, Soros György pedig személyesen is ellenkampányba kezd - mondta az államtitkár, hozzátéve: a bevándorláspárti szervezetekhez a Jobbik is "csatlakozott", amikor a párt egyik képviselője riogatásnak nevezte a "Soros-tervet".



A baloldal Brüsszelben sem a magyar érdekeknek megfelelően viselkedett - folytatta -, képviselői ugyanis megszavazták a kötelező és állandó betelepítési rendszert, amelynek "célkeresztjében Magyarország van", hiszen a mechanizmus azokat az országokat "részesítené előnyben", ahol még nincsenek migránsok.



Tuzson Bence összegzése szerint a magyar ellenzéki pártok szembemennek a magyarok érdekeivel. A kormány így csak a magyar emberekre számíthat a kérdésben: "akkor tudjuk megállítani Brüsszelt, a Soros-terv végrehajtását, ha mi, magyar emberek összekapaszkodunk" – fogalmazott.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a nemzeti konzultáció azért is különösen aktuális, mert "az uniós intézmények elkezdték a tervek végrehajtását".



Kifejtette: az Európai Parlament (EP) november közepén arról döntött, hogy létre kell hozni egy kötelező, állandó, létszámkorlát nélküli bevándorlószétosztási eljárást. Az Európai Bizottság is ezt a megoldást támogatja - jegyezte meg.



Hozzátette: az EP-döntés alapján csökkentenék azoknak a tagállamoknak az uniós forrásait, amelyek nem akarnak részt venni a betelepítési programban, ami különösen az ellenálló visegrádi országokat érintené hátrányosan.



Az államtitkár megemlítette, hogy az EP a betelepítési eljárásokba az NGO-kat is bevonná. Soros György pont ezt akarta - fűzte hozzá.



Dömötör Csaba több EP-képviselő szavait is idézte a témában. A holland liberális Sophia in 't Veld például azokra a tagállamokra is kötelezővé tenné a betelepítéseket, amelyek nem akarnak bevándorlókat befogadni; a szlovén Tanja Fajon migrációs kontinensnek nevezte Európát; Malin Björk az Északi Zöld Baloldal képviseletében úgy fogalmazott, senki sem tekinthető illegális bevándorlónak; a portugál szocialista Ana Gomes szerint Európának több migránsra van szüksége; a luxemburgi Frank Engel pedig arról beszélt, nem lehet európai ország az, amely nem fogad be bevándorlókat - sorolta a nyilatkozatokat.



Szerinte mindezekből jól látszik: nagy nyomás nehezedik Magyarországra, hogy adja fel eddigi álláspontját.



Dömötör Csaba kérdésre megerősítette: a kormány a napokban feljelentést tesz az LMP-s Hadházy Ákos ellen, mert "hazugságokat állított a konzultációról".



Felszólította egyúttal az LMP-s politikust, hogy kérjen bocsánatot a kérdőívet visszaküldőktől és a konzultáció lebonyolításában, feldolgozásban részt vevőktől.