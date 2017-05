2 baleset után újra járható az M7-es mindkét irányba

Feloldották az útzárat az M7-es autópálya Nagykanizsa felé tartó oldalán szombat este - közölte a rendőrség a honlapján.



Korábban azt közölték, hogy mindkét irányba lezárták az M7-es autópályát szombat délután, miután két baleset is történt Zamárdi közelében.



A főváros felé tartó oldalon már korábban feloldották az útzárat, így szombat estére a pálya mindkét oldalán zavartalan a forgalom.



Korábban



Feloldották szombat délután az útzárat az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Zamárdinál - közölte a rendőrség a honlapján.



Korábban azt közölték, hogy mindkét irányba lezárták az M7-es autópályát szombat délután, miután két baleset is történt Zamárdi közelében. A pálya 116-os kilométerénél, a főváros felé vezető oldalon három gépkocsi ütközött össze, többen megsérültek. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök a forgalmat a 121-es kilométernél a 7-es számú főútvonalra terelték, visszatérni Zamárdinál, a 115-ös kilométernél lehetett.



Korábban



Mindkét irányba lezárták az M7-es autópályát szombat délután, miután két baleset is történt Zamárdi közelében - közölte a rendőrség a honlapján.



A közlemény szerint a pálya 116-os kilométerénél, a főváros felé vezető oldalon három gépkocsi ütközött össze, többen megsérültek.



A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök a forgalmat a 121-es kilométernél a 7-es számú főútvonalra terelik, visszatérni Zamárdinál, a 115-ös kilométernél lehet - tették hozzá.



Korábban a rendőrség azt közölte, hogy baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalát szintén Zamárdi közelében.



A közlemény szerint az autópálya 116-os kilométerénél egy nyerges vontató személyautónak ütközött. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök a forgalmat Nagykanizsa felé a 115-ös kilométernél a 7-es számú főútvonalra terelik, visszatérni Kőröshegynél, a 121-es kilométernél lehet - tették hozzá.



A katasztrófavédelem honlapján az olvasható, hogy a balesetben a kamion felborult, és a szállítmánya, vasáru az árokba, illetve az úttestre borult.