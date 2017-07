395 hajó ért célbe az idei Kékszalagon

Az 526 nevezett hajóból 395 ért érvényesen célba a 49. Kékszalag Erste World Nagydíjon, melyen tizenharmadik győzelmét aratta Litkey Farkas a Festipayjel.



A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) tájékoztatása szerint az utolsó hajó pénteken 23.59 órakor futott be Európa leghosszabb távú tókerülő versenyén. A mezőny csütörtök reggel 9 órakor rajtolt el Balatonfüredről. A vitorlásoknak a 155 kilométeres Balatonfüred - Balatonkenese - Siófok - Tihany - Keszthely - Tihany - Balatonfüred útvonalat kellett kikötés és külső segítség igénybevétele nélkül teljesíteniük, maximum 48 óra alatt.



A verseny kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta, az idei Kékszalag túlnyomó része gyenge szélben zajlott, sokan voltak, akik azért adták fel a versenyt, mert nem tudtak volna 48 órán belül célba érni. Náray Vilmos hozzátette: egy hajó a déli parton zátonyra futott, és a homokpadról csak motor használatával tudott lejönni, a rajtnál pedig történt egy ütközés, melyben az egyik hajó árboca kitört, a másikat pedig az ütközés miatt kizárták a versenyből.



A csütörtök reggel elrajtolt mezőnyben a kéttestű hajók egyből az élre álltak, Litkey Farkas a Festipayjel és Józsa Márton az Opel Fifty-Fiftyvel fej-fej mellett haladt egészen a keszthelyi öböl bejáratáig, ahol a címvédő az északi szelet kihasználva mintegy negyedórás előnyt szerzett. A tihanyi szorosig aztán egyre csökkent a különbség az élen vitorlázók közt, ám a keleti medencébe átjutva a Festipay ismét növelni tudta az előnyét.



A befutó után az Opel Fifty-Fifty csapata óvást nyújtott be, mert úgy vélték, a Festipay érintette a balatonkenesei bóját, amikor megkerülte azt. Az illetékes bizottság az óvás kivizsgálását követően megállapította, hogy nem történt szabálytalanság, így helyben hagyta az eredményt. Egy később megtekintett filmfelvétel után Józsa Mártonék is sportszerűen elismerték, hogy alaptalan volt az óvás, és gratuláltak a győztesnek - mondta Náray Vilmos.



A verseny első tíz helyén idén is katamaránok zártak. Elsőként az immár 13-szoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas ért célba a Festipayjel 10 óra 5 perc 17 másodperc után, míg második az Opel Fifty-Fiftyvel versenyző Józsa Márton lett (10 óra 23 perc 26 másodperc). A harmadik legjobb időt Roland Gäbler teljesítette a Black Jackkel (10 óra 25 perc 39 másodperc).



A leggyorsabb egytestűeknek (Raffica, Principessa, Lisa) több mint tizenöt órára volt szükség a verseny teljesítéséhez.



A 49. Kékszalag Erste World Nagydíj eredményhirdetését szombaton 18 órakor tartják a balatonfüredi Gyógy téren, a díjkiosztó után a hagyományok szerint utcabál lesz.