3 évre emelhetik, ameddig beszámíthatja régi lakását új vásárlásakor az illetékbe

Egyről három évre nőhet azt az időtartam, amely alatt a korábbi lakást értékesíteni kell ahhoz, hogy annak értékét - mint illetékalap-csökkentő tényezőt - figyelembe lehessen venni az illeték megállapításakor. Az ezzel összefüggő, az illetékekről szóló törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény módosítását kedden tárgyalta az Országgyűlés.



Előterjesztő: apró lépés a javaslat, de segítség



A fideszes Balla György az általa és frakciótársa, Kucsák László által benyújtott törvénymódosításról azt mondta, javaslatuk apró lépés, de segítséget jelent az embereknek.



Kifejtette: aki lakást vásárol és előző lakását értékesítette, akkor a tulajdonszerzési illetéket a két lakás árának különbözete után kell megfizetnie. Erre van egy intervallum: a lakás eladása után egy éven belül kell új lakást vennie, hogy a kedvezményt igénybe tudja venni - mutatott rá.



Balla György szerint van olyan eset, amikor ez az egy év kevés. Példaként a vállalkozó által szervezett társasházépítést említette, amikor egy jelentősebb összeggel be kell szállni induláskor, de a ház nem készül el egy éven belül és így nem lehet érvényesíteni az illetékkedvezményt. Sokaknak a régi lakásukért kapott összeg az, amivel beszállnak egy ilyen építkezésbe - jegyezte meg.



A kormánypárti politikus azt mondta, az egy évet most három évre emelik a törvénymódosítással.



Kitért a kormány otthonteremtési intézkedéseire és azt mondta, talán azt az ellenzék sem vonja kétségbe, hogy a Fidesz és a kormány folyamatosan hozza meg a családbarát intézkedéseket. Hozzátette: nem volt ez mindig így, hiszen a szocialista kormányok eltörölték a kamattámogatott hitelrendszert és a devizacsapdába lökték a fél országot.



Kormány: a javaslat illeszkedik az otthonteremtést preferáló kormányzati célkitűzésekhez



Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a kormány eddig is számos eszközzel segítette a családok otthonteremtését, és figyelmet fordít arra is, hogy a lakásvásárlókat adóeszközökkel is ösztönözze. Elmondta, a kormány a javaslattal egyetért, mert az illeszkedik az otthonteremtést preferáló kormányzati célkitűzésekhez.



Közölte, az indítvány a magánszemélyeknek segít lakásvásárlás esetén, hiszen egyről három évre emeli azt az időtartamot, ami alatt a korábbi lakást értékesíteni kell ahhoz, hogy annak értékét - mint illetékalap-csökkentő tényezőt - figyelembe lehessen venni az illeték megállapításakor.



Hozzátette: az új szabályokat mind az új, mind a használt lakás vásárlásakor lehet majd alkalmazni. Megjegyezte, továbbra is igénybe vehetik azok is az illetékkedvezményt, akik a lakásvásárlás után adják el régebbi lakásukat.



Fidesz: a családok otthonteremtését segítjük



Kucsák László (Fidesz) szerint a Fidesz mindig is a családok oldalán állt és minden lehetséges eszközzel támogatták azokat, akik saját otthon szeretnének jutni. Felidézte a kormány családok otthonteremtését segítő intézkedéseket, illetve azt, hogy a jegybank bevezette fogyasztóbarát lakáshitel minősítést.



A mostani törvénymódosítással kapcsolatban szólt arról, hogy a jelenlegi szabályozás számos kedvezményt biztosít a lakásvásárlóknak, így az új lakások építését segíti az a szabály, hogy új lakás vásárlása 15 millió forintig illetékmentes, 15 és 30 millió forint között pedig 600 ezer forint az illetékkedvezmény.



Emellett létezik a cserét pótló vétel illetékkedvezménye, miszerint a magánszemély vevő csökkentheti a lakásvásárlással keletkező illetékalapját, ha a vásárlást megelőzően, vagy azt követően vásárolt lakás forgalmi értékével - mondta. Ennek határidejét növelik most három évre.



MSZP: helyes az időtartam felemelése



Józsa István (MSZP) azt mondta, helyes hogy végre rájöttek a kormánypártok, vannak piaci folyamatok is. Szerinte az emberek pontosan látják, mit tettek a kormánypártok a lakáspiacon és hiába beszélnek a növekvő kedvezményekről, amikor a lakások áremelkedése bőven elviszi azt. Hozzátette: a csok miatt 15-20 százalékkal nőtt a lakások ára. A lakáspiac szereplőit emelték meg hathatósan - közölte.



Helyesnek nevezte, hogy a cserét pótló vásárlás esetén három évre emelik azt az időszakot, amíg érvényesíteni lehet az illetékkedvezményt. Példaként elmondta, ha valaki 20 millió forintért vesz lakást, a régit pedig 15 millió forintért adja el, akkor csak 5 millió forint után kell a 4 százalék vagyonszerzési illetéket megfizetni, amely egyéb kedvezményekkel tovább csökkenhet.



Szerinte a javaslat azzal is összefüggésben van, hogy a munkaerőhiány miatt csúsznak az építőipari beruházások.



KDNP: többen vehetik igénybe a kedvezményt



Vejkey Imre (KDNP) azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP arra törekszik, hogy a családok minél könnyebben és egyszerűbben juthassanak lakáshoz. A korábbi intézkedések felsorolása után a vezérszónok hangsúlyozta, hogy a javaslat azoknak is lehetővé teszi a kedvezmény érvényesítését, akik a lakásuk eladását követő egy évben nem tudták birtokba venni az új ingatlanukat.



Az indítvány értelmében a kedvezményes illetékalap megállapításakor és az illetékmentesség alkalmazásánál annak a lakásnak a forgalmi értékét is figyelembe lehet venni, amelyet a vásárlást megelőző három évben adtak el - közölte.



A politikus kijelentette, hogy egy rendkívül fontos törvényjavaslat fekszik a Ház előtt, amit a KDNP támogat.