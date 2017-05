3 új zsinagóga nyitásán dolgozik az EMIH

A jelenlegi öt mellé három új zsinagóga nyitásán dolgozik az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) - mondta a szervezet vezető rabbija a Magyar Hírlapnak.



Köves Slomó a lap szombati számában megjelent interjúban a zsidóság reneszánszával kapcsolatos kérdésre válaszolva hozzátetette, egyre több kulturális rendezvény, szabadtéri fesztivál, kiállítás van országszerte, és a közösség belső hit- és közösségi életében is jelen van az újjáéledés. Az EMIH új iskolája, a Maimonidesz gimnázium szeptemberben indul, a Margit híd pesti hídfőjénél tervezett vallási és közösségi központ pedig 2018-ra készülhet el.



Azt a véleményét kifejtve, hogy az oktatás és a kultúra a gyógyítás eszköze, a rabbi beszélt arról is, hogy az antiszemitizmus Magyarországon is létező társadalmi betegség. A Tett és Védelem Alapítvány és a Medián Közvélemény-kutató Intézet nemrég megjelent kutatását idézve emlékeztetett arra, hogy a magyar társadalomban 36 százalékra tehető az antiszemita nézeteket vallók aránya.



Kitért a nyugat-európai zsidóság helyzetére is. Mint fogalmazott, remélik, hogy sikerül valahogy határt szabni az iszlám szélsőségességtől fűtött erőszaknak. "A mindennapokban, különösen a vallásos, zsidóságukat külsőségeikben is megélő közösségekben ez ugyanis tényleg egyre elviselhetetlenebb" - mondta, hozzátéve, hogy a diszkomfortot - például Franciaországban és Belgiumban - a többségi társadalom szolidaritásának hiánya is fokozza. A mostani bevándorlási hullámmal kapcsolatban azt mondta, ez összetett, sok ellentmondással tűzdelt kérdés a zsidóság számára.