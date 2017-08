44 ezer forinttól indul a tanévkezdés: a családok jellemzően öt hónapon át húzzák összébb a nadrágszíjat

Tanévindítás: a gyermek a lehető legjobbat érdemli

A Budapest Bank legfrissebb, reprezentatív kutatása alapján a tanévkezdési kiadások a felsőoktatásban és középiskolában tanulóknál nőttek, míg az általános iskolásoknál csökkentek. A tanévkezdés költségeinek finanszírozása érdekében a családok jellemzően öt hónapon át húzzák összébb a nadrágszíjat, valamint az aktuális havi jövedelmükből is fordítanak erre a célra.Az új tanév közeledtével a Budapest Bank harmadik alkalommal mérte fel a magyar szülők körében, milyen kiadásokra számítanak az iskolakezdés kapcsán és a tanév közben. A megkérdezettek kétharmada számára továbbra is komoly anyagi terhet jelentenek az iskolához köthető kiadások.Az általános iskolás gyereket nevelő háztartások a tavalyi 64 ezer forinthoz képest idén 54 ezer forintos kiadásra számítanak, a középiskolás gyerekek esetében 61 ezer forint helyett 67 ezer forint lesz a várható kiadás. A felsőoktatásban tanulóknál is nőtt a várható összeg: egyetemi és főiskolás gyermekeik esetében a tavalyi 116 ezer helyett 135 ezer forinttal kalkulálnak a szülők. Jó hír a családok számára, hogy idén ősztől a 9. évfolyamig ingyenessé váltak a tankönyvek, így erre a tavalyi 12 ezer forint után idén átlagosan 9 ezer forintot kell költeniük a szülőknek. A legjelentősebb változás az általános iskolás gyermekeket nevelő családoknál figyelhető meg, ahol a tavalyi 10 ezer helyett idén mindössze 4 ezer forinttal kalkulálnak a szülők – vélhetően az alapvető tankönyveken túli kiadványok miatt.

Emelkednek a tanév közbeni kiadások

A válaszadók több mint fele (55%) vallja, hogy részben vagy egészében az aktuális havi bevételeiből fedezi az iskolakezdés kapcsán felmerült kiadásokat, míg több mint egyharmaduk (38%) külön erre a célra, átlagosan öt hónapon keresztül takarékoskodik. Az elmúlt évhez képest 11%-kal nőtt azoknak az aránya (32%), akik a családi tartalékokból is költenek erre a célra, és 11%-kal csökkent az iskolakezdési támogatást igénybe vevők száma (22%). Idén a szülők 17%-a mondta, hogy többletmunkát vállal a felmerülő kiadások fedezése érdekében.Bár a megkérdezettek szerint komoly anyagi terhet jelent a családok számára az iskolakezdés, ennek ellenére arra törekszenek, hogy jó minőségű felszerelést vegyenek gyermeküknek az idei tanévre: 82% nem a legolcsóbb termékeket veszi meg gyermekének, sőt, 45% a tavalyinál jobb minőségű felszerelést vásárol.Jellemzően növekedéssel számolnak a családok a tanév közben várható költségek terén. Azok a háztartások, ahol csak általános iskolás gyermek van, 37 ezer helyett 44 ezer forinttal számolnak. A középiskolás gyermekek esetében 57 ezer helyett 53 ezer forintra, míg a felsőoktatásban tanulóknál jelentősen többre, 105 ezer helyett 142 ezer forintra becsülik a családi költségvetés várható havi költségeit. Jellemzően többet költenek majd a szülők gyermekeik különóráira, az utazás és lakhatás költségeire, valamint a tandíjra költött összeg is nő. Kiugróan nagy értékű tételnek számítanak a felsőoktatásban tanulók informatikai eszközei: ezek költségét a tavalyi 11 ezer helyett idén már 24 ezer forintra becsülték havonta.

A tanév során azonban nem feltétlenül csak kiadásokra kell számítani, hiszen a jó tanulók például ösztöndíjat is kaphatnak a kiváló eredményeik után, míg a felsőoktatásban tanulók gyakran munkát is vállalnak a tanulás mellett

– mutat rá Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetője.

Ilyen esetekben jó, ha rendelkeznek saját bankszámlával, amelyre a szülők egyúttal akár a zsebpénzt is átutalhatják számukra. A Budapest Bank 14 éves kortól igényelhető Hello BB számlacsomagja* éppen erre kínál megoldást: a kedvező díjakon túl bankunk ügyfelei elektronikus csatornán díjmentesen utalhatnak gyermekük számlájára.

Nő a hitelfelvételre nyitottak aránya

A magyar szülők 12%-a vett már fel korábban hitelt gyermeke érdekében – nem csak a tanévkezdéshez köthetően –, és 39%-uk elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben sor kerül erre. Hitelre leginkább az informatikai eszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak vásárlása miatt van szükség, és a hazai felsőoktatási tandíjak finanszírozása is sokszor kölcsönökön keresztül történik.