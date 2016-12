75 milliót gyűjtött az RTL Klub és az Ökumenikus segélyszervezet

A piacvezető csatorna Fókusz című műsorának december 28-ai élő különkiadásában a 1353-as adományvonalra több, mint 65 millió forint értékű pénzadomány és felajánlás érkezett, melyet az RTL Magyarország idén is 10 millió forintos támogatással egészített ki.



Az Ökumenikus Segélyszervezet advent első vasárnapjától kezdve egészen az év végéig tartó jótékonysági akció révén gyűjti össze évről-évre a szükséges támogatást, hogy az ünnepeken túl, ahétköznapokban is segíteni tudja a nélkülöző és bajbajutott családokat.



Az RTL Magyarország már évek óta sikeresen működik együtt a segélyszervezettel a szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtésben. Ennek keretében idén, december 28-án az RTL Klub Fókusz című műsora ismét egy élő különkiadással jelentkezett. Az adománygyűjtő adásban valóságos példákon keresztül mutatták be, hogy az Ökumenikus Segélyszervezethez érkező pénzadományok hogyan válnak valódi segítséggé. A műsorban természetesen az RTL Klub sztárok bevonásával is adakozásra buzdította a nézőket, hogy a Segélyszervezeten keresztül minél több rászoruló kaphasson ételt, otthont és esélyt a szegénységből való kitörésre.



Az idei rendkívüli adománygyűjtési akció során a 1353-as adományvonalra a Fókusz különkiadása alatti alig egy órában összesen 65 millió forint értékű felajánlás érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet javára, melyet az RTL Magyarország ezúttal is további 10 millió forinttal egészített ki. A műsor hatására azóta is folyamatosan érkeznek újabb és újabb felajánlások.