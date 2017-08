˝Most megdöglesz˝ - horrorrá vált a vendégség Mezőcsáton

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását annak a férfinek, aki felgyújtotta és bántalmazta ismerősét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsáton - közölte a bíróság szóvivője kedden az MTI-vel.



Horváth Dóra közleményében kifejtette: az eset még augusztus 12-én történt, amikor a gyanúsított a nála vendégeskedő ismerősének hátát minden előzmény nélkül éghető folyadékkal leöntötte és meggyújtotta, miközben azt kiabálta, hogy "most megdöglesz". A sértett az udvarra menekült, ahol lángoló ruháit egy felfújható medence vizében oltotta el, majd elhagyta az udvart. Bántalmazója azonban az utcára is követte, ott ütni, rugdosni kezdte, egy övet tekert előbb a nyakára, majd a kezére és úgy vezette tovább. Később az övvel a sértett megégett hátát is ütlegelte. A bántalmazásnak csak a kiérkező rendőrök tudtak véget vetni. A megégett, megvert ember nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a gyanúsítottal szemben súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás.



A bíróság a bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozottnak találta - tudatta a szóvivő.



Az előzetes letartóztatás elrendelését egyrészt a bűncselekmény miatt kiszabható - akár 5 évig tartó - szabadságvesztés miatt a szökés, elrejtőzés veszélyére alapozta. Másrészt megállapította, hogy a bűnismétléssel is fokozottan számolni kell, hiszen a gyanúsított korábban már többször volt büntetve, vele szemben jelenleg is több büntetőeljárás folyik. A bíróság álláspontja szerint feltételezhető az is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a tanúkat befolyásolná, valamint a bizonyítási eszközök elrejtésével veszélyeztetné az eljárás eredményességét. A végzés nem jogerős - közölte a szóvivő.