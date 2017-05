A 112-es segélyhívó egyik operátora ki akart ugrani a szombathelyi központ ablakán

információi szerint a közelmúltban megpróbálta megölni magát a 112-es segélyhívószám egyik operátora Szombathelyen, ahova az ország feléből futnak be a hívások. A állítása szerint nem csak egyéni tragédiáról van szó, súlyos strukturális gondok teszik nagyon nehézzé a munkakörülményeket.A segélyhívó vonalán dolgozni eleve megterhelő és óriási felelősséggel járó feladat. Ezt a helyzetet nehezíti, hogy a szombathelyi központban nagyon kevesen dolgoznak, és ráadásul a komoly stressz és nagy terhelés mellé egyáltalán nem jár vonzó fizetés (a havi nettó jelenleg alig éri el a 120 ezer forintot). A nyugat.hu információi szerint hiányzik a rendes mentális felkészítés is, az alkalmazottaknak elérhető pszichológus decemberben szülési szabadságra ment, és azóta nem pótolták.A miskolci mellett a szombathelyi a másik országos központ. Szombathelyen jelenleg 25-30 operátor fogadja az ország nyugati feléből érkező segélyhívásokat.A lap cikke szerint kis híján tragédia történt két hete, egy szombat éjszakán a szombathelyi központban. Többen is arról számoltak be, hogy egy operátor egy hívást rosszul kezelt. Ezután a csoportvezető számon kérte az operátort, és felszólította, hogy hívja vissza a bejelentőt és korrigálja a hibáját.A szemtanúk szerint ezután váltak ijesztővé az események: csak a helyszínen dolgozóknak köszönhető, hogy az operátor nem ugrott ki a harmadik emeletről, lelkileg annyira kikészült, az ablakból rángatták vissza.A nyugat.hu szerint az már csak hab a tortán, hogy a vezetők az egész esetet el akarták titkolni a többi műszakban dolgozó kolléga elől.Az operátor 3-4 hónapja dolgozott a központban, és állítólag több probléma volt a munkájával, lassan és nem megfelelően dolgozott. Ennek ellenére maradhatott a poszton, mivel nagyon nehéz embereket találni a központban. A nő jelenleg kórházi kezelés alatt áll.