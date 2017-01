A Balaton és a Velencei-tó jege is veszélyes

A Balatonon sok helyen alakult ki sportolókat vonzó tükörsima jég, ugyanakkor a szakemberek figyelmeztetnek arra, hogy még nem kellően vastag, nem kellően homogén, ezért nem elég biztonságos a tó jégborítása.



Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-nek elmondta, szerdán a nyílt vízen 6-8 centiméter jégvastagságot mértek. A feltámadó szél miatt megindult a jégzajlás, amelynek erősödésére kell számítani csütörtök hajnaltól. A jelenlegi délnyugati szél az előrejelzések szerint csütörtökön északnyugatira változik, délutánra viharossá válik. A partra sodródó, egymásra torlódó jégtáblák néhány helyen próbára tehetik majd a partvédőműveket. Markáns lehűlés is érkezik a széllel és a hidegfronttal, így az úgynevezett jégtavak (ahonnan elfújja a szél a jégborítást), újrafagynak.



A Balatonhoz érkezők többfelé tapasztalhatják, hogy akadnak már olyan részek, öblök, partszakaszok, ahol jó minőségű és kellő vastagságú jég alakult ki, vagy a sekély víz miatt nem jelent kockázatot a beszakadás. Az elmúlt napokban már sokan sportoltak ezeken a területeken.



"Az újrafagyó jégtavak miatt is egyenetlen a Balaton jégborítása, ezért különösen veszélyes" - hangsúlyozta Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője. Közölte, csütörtökön levélben fordulnak a térség önkormányzataihoz és intézményeihez, figyelmezetve mindenkit a jégen tartózkodás szabályaira.



A "gumiszabály" szerint természetes állóvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog, egységes a szerkezete. Ennek ellenkezőjét lényegében akkor lehet bizonyítani, ha valaki alatt beszakad a jég.



A szabályozásának vannak konkrét részei is, amelyek szerint tilos a szabadvizek jegén tartózkodni éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, járművel (a biztonságos munkavégzés kivételével), továbbá kikötők és veszteglőhelyek területén, folyókon, illetve rianás esetén.



Horváth László elmondta, hogy nem a büntetés a cél: a szabályszegőket először csak figyelmeztetik, és ha ez nem vezet eredményre, akkor alkalmaznak olyan súlyosabb szankciókat, mint amilyen a helyszíni bírság vagy a szabálysértési feljelentés.



Pintér Tamás, a siófoki önkormányzat illetékes cégének vezetője az MTI megkeresésére arról számolt be, hogy már készülnek a korcsolyapálya kijelölésére, de szerdán még nem találták elég biztonságosnak a jeget. A tervek szerint az Arany János utca végében (a szokásos helyen) egy 200x400 méteres pályát jelölnek majd ki bójákkal, egészségügyi szolgálatot is biztosítva, amint a jelenlegi 6 centiméteres jég legalább 10 centiméteresre hízik, és kellően biztosságossá válik csoportosan korcsolyázni vágyók megtartására is.



A Velencei-tó jégfelülete mem alkalmas még a biztonságos sportolásra - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI-hez szerdán eljuttatott sajtóközleményében.



Azt írták, bár a Velencei-tó vízfelülete is befagyott, azonban még nem kellő szilárdságú, így a biztonságos sportolásra nem alkalmas. A tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, ám a Velencei-tavon a rendőrség tájékoztatása szerint a jelenlegi jégvastagság nem éri el a 8 centimétert.



A rendőrség azt is közölte: a tavak jegén csak abban az esetben szabad tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad illetve nem mozog, és akkor is csak azokon a helyeken, melyek nem esnek tiltó rendelkezések alá. Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel - a biztonságos munkavégzés kivételével -, kikötők és veszteglőhelyek közelében valamint folyóvizeken - írták.



Hozzátették: a Velencei-tónál a jégen tartózkodás szabályait a rendőrök folyamatosan és fokozottan ellenőrzik.