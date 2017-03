A biztonságpolitikai szakértő szerint Londonban előkészített akcióról lehetett szó

Vélhetően tudják a hatóságok, ki követte el a szerdai londoni merényletet, hiszen lelőtték és a képét is megmutatták, csak egyelőre a nyomozás érdekei miatt nem közlik az információt - mondta Kis-Benedek József az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



A biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott: a rendőrök "pillanatok alatt" azonosították, hogy Birminghamben bérelték az autót, amellyel Londonban járókelők közé gázoltak, de nem biztos, hogy ugyanaz volt a bérlő és a támadó.



Kis-Benedek József szavai szerint a módszerből ítélve az Iszlám Állam ideológiáját követte a merénylő.



Közölte, hogy nem tekinti magányosnak az elkövetőt: segíthették a kocsibérlésben, és a helyszín kiválasztásában is "súghattak neki". Előkészített akcióról lehet szó, "nem véletlenül" vettek ennyi embert őrizetbe Birminghamben - jegyezte meg.



Egy ilyen támadásra képtelenség felkészülni; bárhol, bármikor előfordulhat hasonló - vélekedett Kis-Benedek József.



Földi László biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában csütörtökön úgy vélekedett: Theresa May brit miniszterelnök sem reagált megfelelően, amikor a szerdai londoni merénylet után azzal nyugtatta az embereket, hogy nem fenyegeti őket veszély.



Ki kellene ugyanis mondani - tette hozzá -, hogy megváltoztak a biztonsági körülmények, más élethelyzetre kell felkészülni. Így módosulnának a rendvédelmi lehetőségek - emelte ki.



Földi László szerint már rengetegen vannak Európában, akik készek terrorcselekmények elkövetésére, mivel a nyitott határok következményeként "identitás nélkül emberek százezrei bolyonganak" a kontinensen.