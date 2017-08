A BKK ellenében az etikus hackernek adott igazat a bíróság

Az ügyészség helyt adott az engem védő Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje által tett panasznak az ügyemben, ezáltal nem tekintenek a továbbiakban gyanúsítottnak, felmentettek.



Az ügyészség megállapította, hogy a célom valóban és nem cáfolhatóan a biztonsági rés feltárása és ennek közlése volt a BKK felé, amelyet két e-mail címre is megtettem, de erre választ nem kaptam. Megállapították, hogy ahhoz, hogy kétséget kizáróan meggyőződjek a rendszerhibáról, szükséges volt a vásárlás befejezése; továbbá azt is, hogy a cselekményem vezetett ezen informatikai rendszer olyan módon történő kijavításához, mely kizárja a hasonló cselekmények kivitelezését a továbbiakban; a fentiek alapján pedig azt, hogy cselekményem nem veszélyes a társadalomra, mely a bűncselekmény megállapíthatóságának törvényi előfeltétele. Emellett megállapították, hogy a bejelentésem közérdekű bejelentésnek minősül (ami büntethetőséget kizáró ok), mivel olyan körülményre hívta fel a figyelmet, melynek orvoslása a közösség érdekét szolgálja, de mivel cselekményem a társadalomra való veszélyesség hiánya miatt alapból nem minősül bűncselekménynek, ezt a továbbiakban nem vizsgálták.Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki bármilyen módon a segítségemre volt, a segítségemre szeretett volna lenni, akár csak egy kedves szóval mellettem állt. Meg szeretném köszönni a rengeteg felajánlást, továbbá külön a TASZ ingyenes jogsegélyét is. Úgy gondolom, hogy a rengeteg támogatás, segítség, mellettem való kiállás nélkül nem lettem volna képes ennyire erős maradni a legnehezebb helyzetekben is. Volt, hogy egy-egy egyszerű hozzászólás adott erőt, derített jobb kedvre. Köszönöm szépen mindenkinek!