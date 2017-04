˝A CEU mellett állok˝ - tüntetett a DK ifjúsági szervezete

A Közép-európai Egyetem (CEU) mellett demonstrált a Demokratikus Koalíció (DK) ifjúsági szervezete, az Ifjú Demokraták Egyesülete (IDE) szombaton az intézmény budapesti épülete előtt.



A demonstráció, mintegy 30-40 résztvevője "A CEU mellett állok" feliratú röplapot tartott a magasba.



Körmendi István, az ifjúsági szervezet elnöke a résztvevők előtt kijelentette: a kormány évek óta háborút visel a józan ész és a valóság ellen, most pedig a hatalomnak ellentmondani merő embereket képző iskolákat vette célba.



Szerinte a kormánynak nem jó szakértőkre, orvosokra, mérnökökre, tudósokra, programozókra van szüksége, hanem csak jó szavazókra. Olyanokra, akik bedőlnek a kormányzati propagandának - vélekedett Körmendi István.



Miss Attila, az IDE alelnöke felidézte: néhány hónapja Vlagyimir Putyin orosz elnök bezáratott egy szentpétervári egyetemet, mert azt Soros György is támogatta. Most ugyanerre "utasította magyar beosztottját és szinkronhangját", Orbán Viktort - fogalmazott az ifjú politikus.