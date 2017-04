A CEU melletti tüntetés kezdődött Budapesten

Az Oktatási szabadságot csoport szervezésében tartott demonstráción a Fővám téren Deák Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora azt mondta: a jelenlegi helyzet nem elfogadható, mert gyermekeink jövőjét teszi kockára "a politikai önkény".



Deák Dániel azt hangoztatta: "Vegyük vissza az egyetemet, az egyetem a miénk, az egyetem szabaddá tesz". A demonstráció elején a szervezők a CEU-t is érintő felsőoktatási törvénytervezet visszavonását kérték, és arra hívták fel a figyelmet, hogy Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos is "kiállt" a CEU mellett. A demonstrálók a Budapesti Corvinus Egyetem épülete előtt gyülekeztek a Fővám téren, onnan indultak egy "Oktatási szabadságot, Freedom for education" feliratú molinó mögött a CEU Nádor utcai épülete felé.



A menet a Kossuth térre, a Parlament elé érkezik. A tömegben magyar és európai uniós zászlókat, valamint olyan táblákat lehetett látni, mint "A szabad magyar felsőoktatásért", "Nem akarunk CEU-tanáziát" és "Budapest az otthonunk". Az esemény meghívójában a szervező Oktatási szabadságot csoport azt írta: a tüntetés célja, hogy kiálljanak az oktatási autonómia mellett. A tüntetést a kedden benyújtott kormányzati törvénytervezet miatt tartják, amely a szervezők szerint "ellehetetlenítené az ország egyik legjobb egyeteme", a CEU működését. Úgy fogalmaztak: ez a törvénymódosítás "támadás a magyarországi tanszabadság és az egyetemi autonómia ellen", aminek az egész társadalomra ható, hosszú távú következményei lesznek, és a CEU "eltávolítása" csak a kezdet.



Palkovics László oktatási államtitkár szerdai bejelentése alapján a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A CEU diszkriminatívnak tartja a benyújtott törvénymódosítást; az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet.