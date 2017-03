A csigatészták többsége csúnyán megbukott a teszten - videó

A 4 és 8 tojásos, csiga formájú termékeket biztonsági és minőségi vizsgálatoknak is alávetették a hatóság laboratóriumaiban. Komoly élelmiszerbiztonsági kockázat nem merült fel, minőségi hibák miatt azonban élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszab a hatóság.Huszonnégy 8 tojásos, valamint kilenc 4 tojásos, csiga formájú, levesekhez kínált száraztésztát vetettek komplex ellenőrzés alá a NÉBIH munkatársai. A szakemberek a tojástartalom mellett tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) tartalmat is mértek, valamint a jelölések helyességét is ellenőrizték.Vizsgálták továbbá a száraztésztákra jellemző biztonsági paramétereket, azaz a különböző baktériumok és mikotoxinok előfordulását. Sem szalmonella baktérium, sem mikotoxin nem volt kimutatható a terméktesztben szereplő tételekből. A mikrobiológiai vizsgálatok során a laboratórium egy termékben nem toxintermelő Staphylococcus aureus baktériumot mutatott ki „tűrhető" mennyiségben, ami nem érte el azt a határértéket, hogy élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentsen. A NÉBIH kötelezi az előállítót az üzemi higiéniai folyamatok felülvizsgálatára.A tojástartalom ellenőrzése során három 8 tojásosként forgalmazott tészta nem felelt meg a jelölésben szereplő tojástartalomnak.A szakemberek vizsgálták a termékek tartósítószer tartalmát is. A száraztészták gyártásánál ugyanis megengedett, hogy friss tojás helyett különböző tojástermékeket (tojásport, tojáslét) használjanak a gyártók, azonban a száraztészták tartósítószert nem tartalmazhatnak. A NÉBIH ellenőrizte, hogy az előállítók valóban friss tojással vagy tartósítószer-mentes tojáslével készítik-e a száraztésztákat. Két terméknél – bár a csomagolás képi elemei és a jelölés friss tojás felhasználását sugallták – a laboratóriumi vizsgálatok szorbinsav tartósítószer jelenlétét mutatták ki, ami azt bizonyítja, hogy a gyártó friss tojás helyett tojáslevet, sőt tartósítószeres tojáslevet használtTöbb terméknél jelentett problémát, hogy a gyártók, forgalmazók a termékek jobb minőségére utaló megkülönböztető jelöléseket tüntettek fel, mint például „Prémium", „Kiváló minőség", de azt már nem tudták igazolni, hogy tésztájuk a forgalomban levő hasonló termékekhez képest valóban magasabb minőséget képvisel. Az érintett termékeknél a hatóság a gyártókat kötelezi a megkülönböztető feliratok törlésére.Az ellenőrzések során összesen 23 termék esetében merült fel kifogás. A jelölési hibákért figyelmeztetésben részesülnek a vállalkozók, míg a négy súlyosabb minőségi probléma miatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki a hatóság, amelynek várható teljes összege kb. 400.000 Ft.