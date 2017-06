A Deák térről egy busszal ki lehet majd jutni a reptérre

Július 8-ától közlekedik az új közvetlen repülőtéri buszjárat Budapesten, a 100E jelzésű járat a Liszt Ferenc-repülőtér és a Deák Ferenc tér között szállítja majd az utasokat - mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



A közvetlen járatra egy jegy 900 forintba kerül majd. Az utasokat egyedi arculatú, alacsonypadlós és légkondicionált buszok szállítják majd, amelyek félóránként indulnak - közölte.



A járat a Deák Ferenc térről indulva csak a Kálvin téren áll majd meg a repülőtér felé, viszont a korai órákban, amíg a metrók nem közlekednek, az Astoriánál is fel lehet majd szállni rá. A repülőtér felől érkező buszokról a Kálvin téren és az Astoriánál is le lehet majd szállni.



A főpolgármester-helyettes elmondta, a buszjárat alkalmazkodik a repülőtéri forgalomhoz: a Deák Ferenc térről reggel 4 órakor indul első busz a reptérre, az utolsó 23.30-kor. A repülőtérről a belvárosba reggel 5 órakor indul az első busz, az utolsó 0.30-kor.



A buszok a forgalomtól függően akár 35 perc alatt megteszik az utat - fűzte hozzá.



Szalay-Bobrovniczky Alexandra megjegyezte azt is, hogy a 200E jelzésű járat, amely a Kőbánya-Kispest metróállomás és a repülőtér között közlekedik, a továbbiakban is szállítja az utasokat az eddigi díjszabás mellett.



Kitért arra is: a vizes világbajnokság nagyon jó alkalom a járat igénybevételére, de arra "szeretnének berendezkedni", hogy a közvetlen járat hosszú távon szolgálja a turistákat és a repülővel utazó magyarokat.