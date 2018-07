A déli határon lévő kerítéssel Magyarország egész Európát védi

Kiemelte: azzal, hogy a déli határon lévő kerítés védi a magyar embereket, Magyarország Európát is védi, megteremtve annak feltételeit, hogy az európai jog, a határvédelem követelményei teljesüljenek.

Kovács Zoltánt a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár csütörtöki berlini megbeszéléséről kérdezték."Ezt csak úgy tudjuk végrehajtani", ha az érintett országok is támogatják - mondta a kormányszóvivő.Azzal összefüggésben, hogy közép-európai NATO-hadosztály-parancsnokság jöhet létre Németország támogatásával, hangsúlyozta,Az innovációs, illetve technológiai fejlesztési együttműködésről Kovács Zoltán elmondta, hogy az nemcsak a járműgyártást, hanem más iparágakat is érint. Utalt arra, hogy Magyarországon mintegy hatezer, jelentős részben magas hozzáadott értékű ágazatba sorolható német vállalkozás működik.Magyarországnak az az érdeke, hogy a magyar kis- és középvállalkozások ezekhez a részben itt, részben Németországban működő partnerekhez olyan formában kapcsolódjanak, hogy az innovációs és technológiai tudást és kapacitásokat kihasználhassák. Az ilyen típusú kooperáció az Európai Unió működésében is az egyik legfontosabb témát jelenti: a versenyképesség növelése leginkább ezekkel a területekkel függ össze - mondta a kormányszóvivő.