A DK népszavazást kezdeményez a CEU érdekében

A Demokratikus Koalíció pártigazgatója szerdán népszavazási kérdést nyújtott be annak érdekében, hogy a Közép-Európai Egyetem (CEU) tovább működhessen Magyarországon.Sebián-Petrovszki László a DK által korábban már megelőlegezett lépést budapesti sajtótájékoztatóján azzal indokolta, hogy a kormány "24 óra alatt keresztülverte" a parlamenten azt a törvényt, amely gyakorlatilag bezárja a CEU-t. A politikus véleménye szerint ez a jogszabály egy hét éve zajló folyamat része, amelynek során Orbán Viktor miniszterelnök Nyugatról Kelet, Vlagyimir Putyin Oroszországa felé közelíti Magyarországot.A kérdés szövege:Sebián-Petrovszki László azt is hozzátette, hogy az utóbbi időszak tapasztalatai alapján a népszavazás az az eszköz, amellyel meg lehet állítani a kormányt, mert több esetben a referendum "belengetése" is elég volt ahhoz, hogy a kabinet meghátráljon.A politikusnak felvetették, hogy Magyarországon szigorú kritériumrendszer határozza meg a felsőoktatási intézmények akkreditációját, míg az ő beadványuk egyszerű bejelentési kötelezettségről szól. A pártigazgató azt mondta, hogy a CEU korábban teljesítette ezeket a feltételeket, és ők csak azt szeretnék, hogy ami eddig működött, az továbbra is működhessen. Arra a felvetésre pedig, hogy kérdésük leegyszerűsítené az egyetemalapítás feltételeit, azt felelte, népszavazási kezdeményezésük arról szól, hogy az állampolgárok véleményt mondhassanak a CEU ellehetetlenítéséről.Rövid időre tucatnyi aktivista lezárta az Erzsébet híd Pestről Budára vezető sávjait szerda délben Budapesten, tiltakozásul a felsőoktatási törvény CEU-t is érintő előző napi módosítása ellen.Az aktivisták a híd közepén az úttestre ülve akadályozták a járműforgalmat.A rendőrök nem sokkal fél egy előtt az aktivistákat a híd gyalogjárdájára kísérték és újraindult a forgalom.A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei feloszlattak egy korábban már tiltott rendezvényt - írták a police.hu-n.A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei 2017. április 5-én 12 óra 20 perckor egy korábban Budapest rendőrfőkapitánya által tiltott demonstrációt oszlattak fel Budapesten az Erzsébet híd pesti hídfőjénél.A rendőri intézkedéssel összefüggésben személyi sérülés nem történt, a rendőrség öt fővel szemben szabálysértési feljelentéssel él - áll a közleményben.A kedd esti tüntetések után Büki Zoltán civil jogi aktivista a bejelentette, hogy szerdán kétóránként lezárnak egy fővárosi hidat - írja a 24.hu Szerda reggel 8 órakor a Szabadság hídnál az Index szerint négy rendőr, negyven újságíró és nyolc tüntető jelent meg, így a hídlezárás elmaradt.

Büki a helyszínen még azt mondta,

10 órára lett meghirdetve a Lánchíd lezárása, úgyhogy megyünk át a Lánchídhoz.

Időközben derült ki, hogy a rendőrség nem engedélyezte a demonstrációt.

Egy magánszemély tett bejelentés a rendőrségen, hogy 2017. április 5-én több budapesti hidat kíván lezárni. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. tv. rendelkezései alapján a hídlezárásra irányuló demonstrációt Budapest rendőrfőkapitánya megtiltotta

- írta közleményében a rendőrség.A határozat ellen nem lehet fellebbezni.Büki nem szervez demonstrációt, de ettől még lehetnek tiltakozások - írja a lap.