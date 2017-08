A Dunántúlra megérkezett a vihar, ami Fertődnél csapott le egy sávban - Fotók

Sopronban csúnya felhők lepték el az eget vasárnap délután, de a dörgés messziről hallatszott, sejtetve, hogy valamivel távolabb vihar alakul. Így történt.A Nyugatról érkező viharzóna Fertődnél csapott le egy sávban, s míg Sopronban szél sem fújt, Eszterháza és Süttör környékén viharos erővel tépett ki fákat, bontott meg tetőzeteket.A katasztrófavédelemtől úgy tudjuk, hogy személyi sérülés sehol sem történt, a tűzoltók folyamatosan távolítják el az utakról a letört ágakat, kicsavart fákat.Heves viharok ékeztek a nyugati országrészbe.Olvasóink már jelezték, hogy Vitnyéden, Cirákon és Kapuváron sincs áram.Győrben is egyre erősödik a szél és az eső.Fertődről is borsónyi nagyságú jégről számoltak be olvasóink, és arról, hogy a kastélynál fát csavart ki a szél.Kisigmándon egyik pillanatról a másikra kegyetlen szél kerekedett, por és totális sötétség - írta olvasónk.