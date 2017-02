A fiatalokra költené az olimpiára szánt pénzt az LMP

Az LMP a fiatalok továbbtanulására, munkához és lakhatáshoz jutására, valamint családalapításának támogatására költené az olimpia rendezésére szánt 3000 milliárd forintot - mondta az ellenzéki párt ifjúsági szakszóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.



Kanász-Nagy Máté azt mondta: a kérdést úgy is fel lehet tenni: "olimpiát szeretnénk vagy unokákat".



Az LMP az utóbbi cél érdekében a következő tíz évben 1000 milliárd forintot fordítana arra, hogy 24 éves korig kitolja a családi pótlékot, amelynek összegét is megemelné - fejtette ki, hozzátéve, 200 milliárd forintból 100 ezer tanulónak eltörölnék a felsőoktatási tandíjat.



A szakszóvivő közlése szerint pártja újabb 1000 milliárd forintból 100 ezer bérlakást is építene, ezzel megduplázná a magyarországi állományt, emellett 500 milliárd forintból rendezné a közszféra béreit.



Kanász-Nagy Máté közölte: 250 milliárd forintot fordítanának munkahelyteremtésre, a maradék 50 milliárd forintból pedig bölcsődéket építenének 10 ezer új férőhely létrehozásával.



A szakszóvivő szerint a fenti lépésekkel meg lehetne oldani Magyarország egyik legnagyobb problémáját, a kivándorlást is, amelynek keretében jelenleg havonta 5-10 ezer fiatal hagyja el az országot.



Kanász-Nagy Máté kérdésre válaszolva azt mondta, az LMP vasárnapig több mint 15 ezer, az olimpiáról szóló népszavazást támogató aláírást gyűjtött össze, a céljuk összesen 30-35 ezer aláírás összegyűjtése.