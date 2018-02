A Fidesz-KDNP a Stop Soros mielőbbi parlamenti beterjesztését kéri

"A napokban megbizonyosodhattunk arról, hogy a Stop Soros törvényjavaslatot minél hamarabb el kell fogadnia a parlamentnek, megálljt kell parancsolni a bevándorlást szervezőknek és az azt finanszírozóknak, mert ezek tovább akarják növelni a befolyásukat" - fogalmazott a politikus. Kifejtette: az elmúlt napokban Soros György zárt ajtók mögött tárgyalt az Európai Unió vezetőivel, és az Európai Parlament is megkezdte az ENSZ migránscsomagjának a tárgyalását.



Hollik István szerint ezeknek az iránya teljesen egyértelmű: legalizálni akarják a bevándorlást, el akarják mosni a legális és az illegális bevándorlás közötti határvonalakat, alapvető joggá akarják tenni a migrációt. A brüsszeli vitában is azt lehetett hallani - folytatta -, hogy ők a migrációra alapvetően jó dologként tekintenek, ahogyan az ENSZ "migrációs paktuma" is fogalmaz: "kölcsönös és komplex kapcsolat van az országok fejlődése és a migráció között", vagyis azt állítják, a bevándorlás jó az ENSZ tagállamainak. Létre akarják hozni például a "klímamenekült" kategóriát, ami önmagában tízmilliós nagyságrendben növelné az Európát elárasztó migránsok számát - mondta a KDNP-s képviselő.



Úgy fogalmazott: Brüsszel, az ENSZ még több befolyást akar adni a Soros-féle NGO-knak, amelyek mindenféle módon segítik és szervezik a bevándorlást. Magyarország azonban nem akar bevándorlóország lenni, ezért kéri a Fidesz-KDNP a "Stop Soros" mihamarabbi parlamenti beterjesztését - közölte. A kormánypártok célja egyértelmű: a bevándorlást szervező, ezzel a magyarok akarata ellen dolgozó szervezetek munkáját átláthatóvá kell tenni, és jogállami keretek között, de megnehezíteni - mondta Hollik István.