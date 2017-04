A Fidesz alelnöke szerint népszavazásokra már nem lesz idő a választásokig

Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke aazt mondta, hogy szerinte nincs már idő népszavazásokra a 2018-as parlamenti választás előtt. A politikust az ellenzéki kezdeményezésű népszavazási kérdésekről kérdezte a lap, amelyek között ott vannak a Momentum kérdései is, a lex CEU visszavonásáról és arról, hogy egy ember csak kétszer lehessen miniszterelnök Magyarországon. Ha a kérdésüket népszavazáson elfogadnák, akkor Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc többet nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. A paksi bővítés ellen is állnak bent még kérdések.Gulyás szerint ha az összes jogorvoslati lehetőségen végig mennek, akkor nem lesz már idő népszavazások kiírására. A jövő áprilisra várható parlamenti választás előtt 41 nappal már nem lehet népszavazni, és addig a kérdésekkel a választási bizottság, a Kúria és az Alkotmánybíróság elszöszölhet azon, hogy fel lehet-e tenni a mostanában benyújtott kérdéseket.Gulyás szerint a népszavazási törvény reformja is ráér majd a választások után. E reformokat a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetői kezdeményezték.